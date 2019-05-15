Сбербанк - генеральный партнер Байкал Бизнес Форума 2019

16-17 мая в Иркутске пройдет Байкал Бизнес Форум, генеральным партнером форума 3-й год подряд выступает Байкальский банк ПАО Сбербанк.

В преддверии Дня российского предпринимательства министерство экономического развития Иркутской области, совместно с «Центром поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области», объединяет представителей бизнеса и власти для диалога об актуальных направлениях развития региона, развитии секторов экономики, проблемах и задачах предпринимателей Приангарья.

Байкальский банк традиционно один из активных участников мероприятий форума. Спикеры- эксперты выступят перед представителями регионального бизнеса с докладами об актуальных инструментах поддержки в развитии предприятий, озвучат новые возможности современных банковских сервисов. Специалисты Сбербанка также встретятся с участниками Байкал Бизнес Форума на площадках шести секций («Сельское хозяйство», «Развитие байкальских рекреационных территорий и малого бизнеса», «Промышленность», «Искусственный интеллект», «Креативная экономика», «Инновационное развитие»).

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«У Байкальского банка разработано немало предложений и проектов, направленных на развитие и поддержку делового сообщества. И мы рады, что с каждым годом растет активность секций форума, значит у нас есть хорошая возможность результативного диалога с предпринимателями Иркутской области.

Эксперты Сбербанка, в частности, завтра поделятся полезной информацией о возможности безрисковых расчетов по внешнеторговым контрактам. Иркутская область сейчас активно представлена за рубежом, региональный бизнес расширяет границы своих производств и сбыта, и предпринимателям, конечно, будет важно узнать об инструментах Сбербанка, предназначенных для внешнеэкономической деятельности».

СПРАВКА: На мероприятия «Байкал Бизнес Форум-2019» приглашены 94 спикера и эксперта из Иркутской области и других регионов РФ. Ожидаются зарубежные делегации, в том числе группа из Вьетнама, которая намерена снять фильм об иркутском бизнесе и форуме. Предполагается, что в мероприятии примут участие представители всех 42 муниципалитетов Иркутской области.