В одно касание: банкоматы Райффайзенбанка с NFC

До конца года Райффайзенбанк оснастит все банкоматы NFC-ридерами для бесконтактного снятия и внесения наличных. Это около 2000 устройств во всех регионах присутствия банка. Снимать и вносить деньги можно как с бесконтактной карты платежных систем Visa и Mastercard, так и с помощью смартфонов с Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay.

По результатам опроса, проведенного банком, 60% клиентов отдали предпочтение этому способу использования банкоматов, назвав его самым удобным из всех: стандартного, с использованием технологии распознавания лиц, QR-кода.

«Мы ожидаем, что более 50% наших клиентов будут регулярно пользоваться NFC для снятия и внесения наличных в наших банкоматах, — рассказал Тимофей Новиков, старший менеджер продукта группы развития устройств самообслуживания. — Это удобно и быстро: больше нет необходимости носить с собой пластиковую карту, а время операции по снятию или внесению наличных сокращается в среднем на 15 секунд».

Оборудование будет проходить поэтапно в течение 2019 года. Определить банкомат можно по заставке на экране и значку PayPass/PayWave на устройстве. Также в скором времени появится возможность найти банкоматы, оснащенные NFC-ридером, на карте на сайте банка и в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 2018 года, находится на 6-ом месте по объему средств и 7-м месте по объему кредитов для частных лиц, а также на 5-м месте по чистой прибыли.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению.

Более чем 47 000 сотрудников обслуживают 16,1 млн клиентов более чем в 2 100 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.