Райффайзенбанк выступил организатором размещения первых в истории евробондов в белорусских рублях

Райффайзенбанк принял участие в организации размещения первого в истории выпуска евробондов в белорусских рублях. Эмитентом выступил Банк развития Республики Беларусь, который разместил трехлетние бумаги на 210 млн белорусских рублей (около $100 млн) под 12% годовых.

Размещение прошло среди высококачественных западных инвесторов: 66% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 22% — скандинавские инвесторы, 12% — инвесторы из Германии, Австрии и Швейцарии.

«Банк развития Республики Беларусь открыл новую главу в истории рынка капитала Беларуси, разместив первый в истории евробонд в белорусском рубле. Это знаковое событие как для Банка развития, так и для рынка евробондов Беларуси и всего СНГ. До этого размещения для рынка фактически не существовало бенчмарка — ценового ориентира в национальной валюте, и разброс мнений среди инвесторов относительно „честной цены“ (fair value) составлял до 500 базисных пунктов. В итоге ставка привлечения предполагает лишь 200 базисных пунктов премии над ставкой рефинансирования Национального Банка Беларуси», — прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.

На завершающем этапе, когда долларовый бенчмарк уже был установлен, диалог с инвесторами был сфокусирован, в основном, на ценовых параметрах сделки, а не вопросе приобретения риска в белорусском рубле. По мнению Александра Булгакова, это демонстрирует, какого прогресса в укреплении доверия к экономике страны и национальной валюте удалось достигнуть республике с момента возвращения на рынок евробондов летом 2017 года. «Уверен, что во многом благодаря этой прорывной сделке, в ближайшие годы мы увидим новые евробонды из Беларуси, некоторые из которых будут иметь в названии аббревиатуру BYN, до прошлой недели почти неизвестную за пределами республики», — добавил Булгаков.

Размещению предшествовала долгая и тщательная работа с инвесторами как самого Банка развития, так и министерства финансов и правительства республики Беларусь. Это уже вторая сделка Банка развития за месяц — в конце апреля Банк разместил пятилетние евробонды на $500 млн. Встречи с инвесторами для размещения обоих выпусков проходили в середине апреля.

О Банке развития Республики Беларусь

Банк развития Республики Беларусь — специализированный финансовый институт, созданный в 2011 г. Главной целью деятельности Банка является развитие системы финансирования государственных программ и реализация социально значимых инвестиционных проектов.

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ. АО «Райффайзенбанк» занимает 10-е место по размеру активов по итогам 2018 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», АО «Райффайзенбанк» находится на 6-ом месте в России по объему средств частных лиц и 7-м месте по объему кредитов для частных лиц по итогам 2018 года.

Райффайзен Банк Интернациональ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний, компаний по управлению активами и провайдеров других специализированных финансовых услуг на 13 рынках.

47 000 сотрудников Райффайзен Банк Интернациональ обслуживают почти 16 млн клиентов более чем в 2 200 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже. 58.8% акций принадлежат австрийским банкам Группы Райффайзен, остальная часть — в свободном обращении.