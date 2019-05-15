Райффайзенбанк начал открывать счета эскроу для сделок с недвижимостью

Счет эскроу — это расчетный и одновременно обеспечительный инструмент для проведения сделок, требующих залога/депонирования денежных средств, который позволяет защитить интересы сторон при расчетах. Он может использоваться для проведения сделок купли-продажи недвижимости, интеллектуальных прав, приобретения долей участия и акций.

«У инструмента несколько преимуществ. Во-первых, счет эскроу минимизирует риски продавца и покупателя: банк является стороной по договору и обеспечивает контроль сохранности денежных средств на счете эскроу, проверку оснований для их передачи продавцу. Во-вторых, счет эскроу во многих случаях является более удобным и гибким инструментом, чем традиционно использующийся для таких сделок аккредитив. Например, счет экроу оптимален для сделок с несколькими бенефициарами», — прокомментировала Татьяна Ивашкова, руководитель документарных операций и торгового финансирования Райффайзенбанка.

Первым клиентом Райффайзенбанка, который воспользовался новой услугой, стала компания ООО «Дело-Центр». Компания использовала эскроу-счет для проведения расчетов по сделке купли-продажи нежилых помещений.

В рамках сделки банк открыл счет эскроу на имя ООО «Дело-Центр», компания перевела средства (эскроу-резерв) на счет эскроу. После регистрации перехода права собственности владелец недвижимости обратился в банк с заявлением на перевод средств. Банк проверил факт перехода прав собственности депоненту и перечислил деньги продавцу.

«Мы уже много лет сотрудничаем с одним из крупнейших транспортно-логистических холдингов — Группой компаний „Дело“. Мы рады тому, что одна из компаний группы „Дело“ обратилась именно к нам для проведения сделки, для которой понадобился счет эскроу. Это еще раз подтверждает приверженность нашей стратегии, в рамках которой мы стремимся предоставлять полный спектр услуг нашим клиентам. Данная услуга позволит банку повысить лояльность действующих клиентов и расширить клиентскую базу в будущем», — прокомментировал Дмитрий Средин, управляющий директор, руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка.

Райффайзенбанк начал предоставлять юридическим лицам возможность использования счетов эскроу в 2018 году. Первая сделка прошла осенью, счет эскроу был открыт для покупки доли в компании.

Группа компаний «Дело» — один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов России, который управляет портовыми активами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах и владеет оператором железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозок.

В структуру Группы входит стивидорный холдинг «ДелоПортс», мультимодальный транспортный оператор «Рускон» и ведущий оператор контейнерных терминалов Global Ports.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 2018 года, находится на 6-ом месте по объему средств и 7-м месте по объему кредитов для частных лиц, а также на 5-м месте по чистой прибыли.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению.

Более чем 47 000 сотрудников обслуживают 16,1 млн клиентов более чем в 2 100 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.