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«Нефть, золото, рубль – ничто, по сравнению с капитализацией личности». Дмитрий Сидорин о том, почему стоит пойти на SBERTALKS

20 мая 2019

23 мая в Иркутске пройдет SBERTALKS – масштабное событие, которое Сбербанк организовывает для предпринимателей. Портал SIA.RU пообщался с генеральным директором московской компании SidorinLab Дмитрием Сидориным и узнал от него три причины, по которым иркутским предпринимателям не стоит пропускать это бизнес-событие.

– Во-первых, инвестиции в знания – это лучшее вложение. Нефть, золото, рубль – ничто, по сравнению с капитализацией личности.

Во-вторых, нельзя упускать возможность узнать что-то новое, это может изменить вашу жизнь. В свое время Стив Джобс решил пойти на каллиграфию. Он не мог предвидеть цепь событий, но и не терял время. Навыки каллиграфии пригодились спустя 10 лет, когда Джобс со своей командой создал первый компьютер Macintosh.В-третьих, наконец, конференции от Сбербанка не могут быть бесполезными. Сбербанк ближе к предпринимателям, чем кто бы то ни был. Эта организация напрямую заинтересована в том, чтобы бизнес в России был успешен.

На SBERTALKS я постараюсь рассказать, как мы действовали, чтобы привлечь 3 млн долларов, и как планируем выйти на NASDAQ через три года. Также я поделюсь несколькими прикладными инструментами из области формирования имиджа и PR, чтобы мой путь смог повторить кто-то еще.

SBERTALKS 4.0 пройдет 23 мая 2019 года в главном административном здании Сбербанка по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10, актовый зал. Участие бесплатное, предварительная регистрация по ссылке https://sberbank.timepad.ru/event/969445/


/ СИА /
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Sbertalks 4.0. 23 мая 2019 года, Иркутск
«Нефть, золото, рубль – ничто, по сравнению с капитализацией личности». Дмитрий Сидорин о том, почему стоит пойти на SBERTALKS
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