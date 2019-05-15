Более 500 саженцев высадят в рамках акции «Мой зеленый Иркутск»

Более 500 крупномерных саженцев высадят в рамках акции «Мой зеленый Иркутск», которая пройдет в областном центре с 16 по 18 мая. Об этом сообщила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова.

– Мы продолжаем работу по замене старых деревьев на молодые крупномерные саженцы. В прошлом году в рамках экологических акций было высажено более 6 тысяч деревьев. Важно, что в подобных мероприятиях принимают участие тысячи иркутян – это и семьи с детьми, и волонтеры, и студенты, и активисты общественных организаций, – подчеркнула Елена Федорова . – Кроме того, в 2018 году только в границах автомагистралей высажено порядка 550 деревьев и кустарников. В этом году мы планируем увеличить количество до 750.

В рамках акции «Мой зеленый Иркутск» будут высажены крупномерные саженцы: тополь белый, клен гиннала, сирень, липа, ель, пузыреплодник и чубушник. Молодые деревья появятся на островах Юность и Конный, бульваре Гагарина, в сквере Вампилова, а также в парках и скверах во всех районах города, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.