Рубль и «Газпром»: рыночные фавориты последних дней

Если вы хотите услышать историю, запомните: ни одна история не ищет прямых путей. Она вьется

Т. Прачетт

Все более-менее бодрые трейдеры уже успели пошутить, что это нерезиденты продают доллары и покупают рубль, чтобы приобрести бумаги «Газпрома», обещающего дивиденды за 2018 год вдвое выше предыдущих. Шутка шуткой, а рыночное ралли продолжается, и рубль на таком фоне чувствует себя неплохо.

Сегодня среда, Минфин проводит аукцион по размещению ОФЗ, где представил сразу три выпуска облигаций. Пока данных по результатам продаж нет, но, вероятно, ведомство планирует привлечь тут не менее 100 млрд руб. Именно сегодня конъюнктура как раз и позволяет.

Новостной поток принес информацию о комментариях президента РФ Владимира Путина, который видит настрой Дональда Трампа на восстановление отношений с Россией. Это хорошо. Нужно, впрочем, постоянно помнить о том, что Штаты всегда играют в собственную игру и ни с чьими интересами не считаются, если это не их собственные. Рублю пока все равно.

Доллар США чуть слабеет, но данная волатильность «на эмоциях», не думаю, что это надолго. Американская валюта балансирует в середине дня около 64,76 руб., коридор торгов на ближайшее время составляет 64,50-66,00 руб. История для доллара в том, что он, как бы не язвил Трамп в своем Twitter и как бы не старались страны третьего мира избавиться от него в обращении, заменить доллар пока нечем. Поэтому его колебания могут временами расстраивать, но пугать вряд ли. В паре евро/рубль все спокойно, краткосрочный диапазон сохраняется в пределах 72-74 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»