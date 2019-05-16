У Huawei большие перспективы на мировом рынке 5G несмотря на давление со стороны США

Ожидается, что президент США Дональд Трамп на этой неделе подпишет распоряжение, запрещающее американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, произведенное китайской компанией Huawei.

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Подписание данного распоряжения откладывалось в течение года. На мой взгляд, негативный информационный фон вокруг Huawei обострился на фоне эскалации торгового конфликта Вашингтона и Пекина, поскольку США считают, что оборудование Huawei может быть использовано китайским государством для шпионажа. В настоящее время 25% локальных операторов беспроводной связи в США по-прежнему используют оборудование китайских компаний Huawei и ZTE из-за их дешевизны, что вызывает тревогу у американских властей.

В то время как Соединенные Штаты подталкивают другие страны к отказу от сотрудничества с Huawei, стоит отметить, что компания имеет все шансы выйти на другие крупные рынки помимо США, а именно в европейские страны. В настоящий момент Великобритания уже готова допустить Huawei к созданию сети мобильной связи пятого поколения несмотря на давление со стороны США. Чтобы окончательно развеять сомнения Соединенного Королевства в правильности решения, Huawei выразила готовность документально подтвердить отсутствие планов вести шпионаж и заключить соответствующие договоренности, что является важным шагом на пути к повышению доверия среди других европейских стран.

Несмотря на торговый конфликт США и КНР, считаю, что Huawei имеет позитивные перспективы на мировом рынке 5G, который оценивается в $11 млрд к 2022 году. Доля Huawei может увеличиться на 2п.п. до 30% рынка 5G в 2020-м году за счет международной экспансии. Таким образом, компания сохранит свое лидерство на рынке, поскольку единственный значимый конкурент на рынке – это Samsung, доля которого не превышает 3%. Более того, в связи с увеличением контрактов на поставку телекоммуникационного оборудования до 40 с 25 единиц с начала года, ожидаю рост выручки Huawei на 8,7% до $100 млрд по итогам 2019 года.