Сбербанк принял участие в ежегодной конференции по искусственному интеллекту Data Fest

Сбербанк поддержал ежегодную конференцию по искусственному интеллекту Data Fest, которая прошла в Москве 10-11 мая. В течение двух дней участники обсуждали наиболее актуальные разработки в области DS/AI и демонстрировали свои продукты. Команда Сбербанка на стенде представила собственную лекционную программу.

Совместно со своим партнером, проектом iPavlov Сбербанк представил на стенде DeepPavlov ­– открытую библиотеку для разработки диалоговых ассистентов. Эксперты из iPavlov рассказали о применении ИИ для решения бизнес-задач по автоматизации коммуникационных процессов и анализу текста.

Сбербанк продемонстрировал платформу для разработки и валидации моделей Sber.DS, которая рассчитана как на опытных специалистов по ИИ, так и для бизнес-пользователей, не владеющих навыками программирования. Платформа имеет множество возможностей: от использования разработанных стандартных блоков для верификации гипотез до внедрения продвинутых методов моделирования.

В ходе собственной лекционной программы специалисты Сбербанка рассказали также об онлайн-курсе «Машинное обучение в финансах» на образовательной площадке Coursera.

На основной площадке конференции Data Fest прошла сессия по международным стратегиям развития искусственного интеллекта и подходам к разработке национальных стратегий с участием спикеров Сбербанка.

Сбербанк уже второй год подряд является спонсором Data Fest, для DS/AI специалистов банка важно активно участвовать в жизни сообщества, демонстрировать и обсуждать результаты своей работы в этой области. В этом году в Data Fest приняли участие более 4 тысяч человек.