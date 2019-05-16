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Примсоцбанк снизил ставки по автокредитам на новые автомобили

16 мая 2019

Примсоцбанк улучшил условия автокредитования по программам приобретения новых автомобилей. Ставка при первоначальных взносах в 15% и 30% была снижена на 0,4 п.п. до 10,2% и 9,9% годовых соответственно.

— Особенностью наших программ является увеличенный срок кредитования, что вместе с небольшим размером первоначального взноса и ставкой по кредиту, а также возможностью оформления кредита только по паспорту, делает приобретение автомобиля доступным для большого числа клиентов. — отметил Алексей Сорокин, начальник отдела автокредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Срок кредитования в Примсоцбанка составляет от 2 до 7 лет, Минимальная сумма — 100 тысяч рублей. Максимальная сумма кредита не ограничена, приобрести можно автомобиль любой стоимости. Покупка полиса КАСКО при получении кредита необязательна. Также специалисты по автокредитованию отмечают, что оригинал ПТС остаётся в руках у заёмщика, Банку достаточно копии данного документа.

Получить подробную информацию о доступных программах автокредитования можно в офисах Примсоцбанка, на официальном сайте, а также по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.


/ СИА /
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