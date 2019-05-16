Примсоцбанк бесплатно подключит СМС-сервис новым и действующим клиентам

Примсоцбанк, по многочисленным просьбам клиентов, возобновляет акцию «СМС-презент», в рамках которой бесплатно подключит услугу «СМС-Сервис» и подарит 2 месяца обслуживания в режиме тест-драйв бесплатно. Акция действует с 13 мая по 31 июля 2019 года.

Услуга позволяет оперативно получать информацию о входящих и исходящих документах в банк-клиенте, уведомления о движениях и остатках по счетам, а также выписки по счетам за определенный период.

— Использование СМС-сервиса значительно ускоряет процесс проведения и подтверждения платежей. Вы всегда сможете контролировать платежи Вашей компании, СМС-уведомление придет даже при отсутствии интернета, — рассказала Ирина Самокиш, начальник управления корпоративного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Для участия в акции необходимо подать заявление на подключение услуги «СМС-сервис» посредством iBank2 или в офисе банка, обслуживающем юридических лиц.

Подробную информацию об акции можно получить при посещении офисов Примсоцбанка, обслуживающих корпоративных клиентов, а также по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02.