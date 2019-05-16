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Солид Банк предлагает выиграть поездку на матчи сборной России по футболу

16 мая 2019

Платёжная система «Мир», официальный партнер сборной России по футболу, объявляет о запуске акции для держателей карт «Мир» Солид Банка. Ее цель – дать болельщикам со всей России возможность поддержать национальную сборную во время отборочных матчей Чемпионата Европы-2020.



Кампания будет проходить до 20 октября 2019 г. включительно. Чтобы принять участие, необходимо совершать покупки по карте «Мир» Солид Банка на сумму не менее 300 рублей каждая и регистрировать чеки на промо-странице. Участники акции получат шанс выиграть поездки на матчи сборной России по футболу и другие ценные призы.

Подробные условия Акции

Возможность выиграть поездку на матч

Главный приз акции для держателей платежных карт «Мир» Солид Банка – поездка на один из отборочных матчей сборной России по футболу с посещением предматчевой тренировки. Ближайшие игры пройдут 8 июня в Саранске и 11 июня в Нижнем Новгороде. Болельщики также могут получить возможность посетить тренировку национальной сборной в Новогорске.

Дополнительные призы

  • В рамках кампании будет разыграно 120 билетов на двоих на матчи сборной России.

А также специальные призы для любителей футбола: 

  • сертификаты «Спортмастер» 
  • промокоды «Яндекс.Такси»
  • сувениры с автографами игроков сборной.
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Все участники акции гарантированно получат подарок за 1-й зарегистрированный чек.

К моменту старта продаж билетов на матчи будут анонсированы дополнительные привилегии для держателей карт «Мир».

Участвуйте и выигрывайте!


/ СИА /
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