Солид Банк предлагает выиграть поездку на матчи сборной России по футболу

Платёжная система «Мир», официальный партнер сборной России по футболу, объявляет о запуске акции для держателей карт «Мир» Солид Банка. Ее цель – дать болельщикам со всей России возможность поддержать национальную сборную во время отборочных матчей Чемпионата Европы-2020.
Кампания будет проходить до 20 октября 2019 г. включительно. Чтобы принять участие, необходимо совершать покупки по карте «Мир» Солид Банка на сумму не менее 300 рублей каждая и регистрировать чеки на промо-странице. Участники акции получат шанс выиграть поездки на матчи сборной России по футболу и другие ценные призы.
Подробные условия Акции
Возможность выиграть поездку на матч
Главный приз акции для держателей платежных карт «Мир» Солид Банка – поездка на один из отборочных матчей сборной России по футболу с посещением предматчевой тренировки. Ближайшие игры пройдут 8 июня в Саранске и 11 июня в Нижнем Новгороде. Болельщики также могут получить возможность посетить тренировку национальной сборной в Новогорске.
Дополнительные призы
- В рамках кампании будет разыграно 120 билетов на двоих на матчи сборной России.
А также специальные призы для любителей футбола:
- сертификаты «Спортмастер»
- промокоды «Яндекс.Такси»
- сувениры с автографами игроков сборной.
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Все участники акции гарантированно получат подарок за 1-й зарегистрированный чек.
К моменту старта продаж билетов на матчи будут анонсированы дополнительные привилегии для держателей карт «Мир».
Участвуйте и выигрывайте!