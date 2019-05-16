Инфляция в Иркутской области по итогам апреля составила 0,24%

В апреле инфляция в Иркутской области составила 0,24%, сообщает Иркутскстат. При этом продовольственные товары за месяц выросли в цене в среднем на 0,36%, а непродовольственные – на 0,16%.

Из продуктов в апреле по сравнению с мартом значительно подорожала плодоовощная продукция: капуста белокочанная (на 22%), чеснок (20), лук репчатый (9), виноград (8), помидоры (7%). На 6% подорожало пшено. На 1-4% дороже стали полуфабрикаты мясные, колбасы вареные, кулинарные изделия из птицы, консервы мясные для детского питания и овощные, соки фруктовые, рыба мороженая, сельдь соленая, масло оливковое, молоко стерилизованное и сгущенное с сахаром, смеси сухие молочные для детского питания, творог и мороженое. В тех же пределах увеличились цены на яйца, пряники, какао, кетчуп, сухие супы в пакетах, муку, крупу манную, горох и фасоль. Такое подорожание отмечено и на свеклу, морковь, груши, бананы, сухофрукты. В то же время произошло снижение цен на огурцы свежие (на 16%), апельсины (8%), картофель (4), колбасы сырокопченые (3), йогурт и овощи замороженные (на 2%).

В группе непродовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на садовые лопаты (на 4%), детские матрасы и цемент (на 3%). На 1-2% дороже стали ткани хлопчатобумажные и шерстяные, одеяла и подушки, многие предметы одежды и обуви для детей и взрослых. Такое же повышение цен зафиксировано на кирпич, землю для растений, мыло туалетное, сигареты с фильтром зарубежных торговых марок, шкафы для платья и белья, столы рабочие кухонные, электропылесосы, коньки роликовые, велосипеды, легковые автомобили подержанные иностранных марок.

Отмечается как повышение (в пределах 3%), так и снижение цен (на 1-2%) на отдельные медицинские товары.

В сфере платных услуг зафиксировано подорожание на 0,17%. За месяц увеличилась плата за стирку и глажение белья (на 9,3%), выполнение обойных работ (7,4%), пересылку простого письма внутри России (на 4,6%). На 1-2% выросла стоимость выполнения работ по облицовке кафельной плиткой, общего анализа крови, прививок животным, экскурсионных поездок в Германию и на автобусе по городам Европы, ксерокопирования документов, услуг телевещания.В то же время на 1-2% подешевели зарубежные туристические поездки в Финляндию, Францию, Таиланд.