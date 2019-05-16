Северный завоз. На суда отгружены первые тысячи тонн угля для доставки в Бодайбо

В Ленско-Осетровском водном бассейне началась навигация 2019 года. К началу судоходства на северных реках было обеспечено заключение основных договоров и контрактов на поставку топлива и заблаговременно начата отгрузка угля. В министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области сообщили, что по состоянию на 15 мая для теплоснабжения г. Бодайбо на железную дорогу отгружено 18,3 тыс. тонн угля. В Усть-Куте 3,9 тыс. тонн из них уже перегружены на суда.

Одной из основных задач навигационного периода для Иркутской области является доставка топлива в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов. Всего для нужд северных районов области в навигационный период необходимо доставить около 85 тыс. тонн угля и 2 тыс. тонн нефтепродуктов.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, в минувшем отопительном сезоне потребность в топливно-энергетических ресурсах районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов Иркутской области была реализована в полном объеме, а доставка топлива в навигационный период завершилась до 30 июня 2018 года.