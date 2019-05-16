Соцсети в подборе персонала используют почти в 1,5 раза чаще, чем 7 лет назад

Праздный интерес уступил место деловой активности: работодатели реже интересуются поведением персонала в интернете, но чаще используют соцсети в рекрутинге. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как используют соцсети в подборе персонала, отслеживается ли интернет-активность сотрудников и насколько россияне осведомлены об интересе работодателей к их аккаунтам в соцсетях. В опросах приняли участие 500 представителей отечественных компаний и 10000 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Фото: espanarusa.com

6 из 10 работодателей используют соцсети для подбора персонала. В 4 из 10 компаний, ведущих корпоративные группы в соцсетях, рекрутинг осуществляется в том числе и с помощью этих групп. Интернет-активность персонала сегодня отслеживают 30% компаний, причем 3% упоминали о случаях, когда сотрудника уволили за неподобающее поведение в интернете.Опросы представителей экономически активного населения показывают, что открытыми аккаунтами в социальных сетях сегодня владеют 56%. Большинство из них знает о том, что потенциальные работодатели могут заходить и просматривать их страницы (62%). 29% убеждены в том, что статус соискателя обязывает править личные записи на страницах соцсетей. 13% редактировали свои аккаунты в соцсетях, когда искали работу.

Женщины заводят аккаунты в соцсетях чаще мужчин (59 и 53% соответственно) и чаще говорят о том, что выйдя на рынок труда, нужно редактировать страницы соцсетей (31 и 27%). Мужчины же чаще претворяют эту мысль на практике: приходилось редактировать записи, находясь в поиске работы, 17% мужчин и 10% женщин.

Молодежь в соцсетях ведет себя активнее старшего поколения: имеют аккаунты 75% россиян моложе 24 лет и 44% граждан старше 45 лет. А вот осведомленность об интересе работодателей к соцсетям кандидатов у старшего поколения много выше: знают о том, что работодатели просматривают страницы соискателей, 73% россиян старше 45 лет и 54% респондентов до 24 лет. Старшее поколение чаще соглашается с необходимостью редактировать свои записи в соцсетях в период поиска работы (36% против 23% среди молодежи) и чаще занимается этим на практике (21 и 10% соответственно).Россияне с доходом ниже 30000 руб. чаще имеют аккаунты в соцсетях, чем опрошенные с более высоким доходом (64%). Граждане с зарплатой от 50000 руб. чаще других знают, что информация в соцсетях представляет интерес для работодателя (70%). Россияне с зарплатой более 80000 руб. чаще других редактировали свои аккаунты, находясь в поиске работы (18%).Российские компании все чаще используют соцсети в подборе персонала: 42% в 2012 году и 60% сегодня. А вот интерес к интернет-активности действующих сотрудников у работодателей немного угас: в 2012 данная информация не интересовала 47%, сейчас — 56%.

На этом фоне россияне несколько ослабили бдительность: сегодня знают об интересе работодателей к аккаунтам потенциальных кандидатов 62% (3 года назад — 68%), при том, что страницы в соцсетях сегодня имеют больше людей: 56% против 50% в 2016 году.

Находясь в поиске работы, не стоит надеяться на то, что ваш аккаунт в соцсети не заинтересует рекрутера. Чтобы не отпугнуть потенциального работодателя и представить себя посредством социальных сетей в наиболее удачном свете, понадобятся несколько предварительных шагов.