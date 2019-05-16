Волейбольная команда ИНК стала чемпионом Иркутской области шестой год подряд

Финал главного волейбольного турнира региона, в котором встретились команды «ИНК» и «Ангара» (АО «Роснефть», Ангарск), состоялся 12 мая. Волейболисты ИНК одержали победу в трех из четырех партий турнира и в итоге подтвердили статус лидера. Фото: irkutskoil.ru

Игры чемпионата Иркутской области стартовали в ноябре 2018 года. Соревнования проводятся Федерацией волейбола Иркутской области, при поддержке Министерства по спорту и туризму Иркутской области. Изначально на участие в них заявилось восемь мужских волейбольных команд. По условиям чемпионата, команда, потерпевшая поражение в ходе отборочных игр, покидала турнир, и в итоге в полуфинал вышло четыре команды: «ИНК» (Иркутск), «Ангара» (АО «Роснефть», Ангарск), «АЭМЗ» (Ангарск), «ВЧНГ» (Иркутск).По словам руководителя направления по спортивно-массовой работе ИНК Андрея Кравцова, «встреча получилась напряженной, яркой и зрелищной. И сами игроки, и многочисленные болельщики получили настоящее удовольствие. Победа в финале над своим основным соперником стала достойным завершением игрового сезона: команда «ИНК» стала чемпионом Иркутской области (высшей лиги), подтвердив звание одной из сильнейших команд Восточной Сибири».

Помимо победы в чемпионате Иркутской области, волейболисты ИНК весной этого года выиграли чемпионат города Иркутска, а также впервые завоевали золото «Астраханского факела Газпрома» - турнира, участие в котором принимают сильнейшие любительские команды со всей страны. В Астрахани иркутские спортсмены на деле показали, что такое сибирский характер, победив во всех партиях турнира не только хозяев площадки, но и команды из других регионов. А в декабре 2018 года команда ИНК во второй раз стала чемпионом Красноярского края на Открытом Кубке края, одержав победу над соперниками из других городов Сибири.