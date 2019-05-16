Зачем Минфину столько денег

Бешеные деньги — это деньги, вызывающие бешенство у тех, кто не способен их зарабатывать.

В. Туровский

Минфин России накануне обновил свой пьедестал облигационного рекордсмена и поставил новую зарубку на косяке размещений ОФЗ: за день тремя выпусками ведомство привлекло 134,6 млрд руб. Проведи Минфин аукционы раньше на день и не распродали бы ничего, потому что конъюнктура была не очень. Однако именно к среде на этой неделе внешний фон улучшился и вуаля.

Всего в апреле ведомство привлекло 403,8 млрд руб. Это очень-очень много. Это два годовых бюджета Краснодарского края, например. Вместе с майскими размещениями сумма уже составила более 637 млрд руб. при плане на второй квартал в объеме 600 млрд руб. Увидев, что размещения идут бодро и быстрее запланированного, Минфин отметил, что составлял стратегию на квартал «консервативно». На самом деле, наверное, никто не рассчитывал на бешеную погоню мировых инвесторов за риском. Тем не менее, Минфин в этой ситуации безусловный победитель, хотя и нежданный.

Зачем Минфину столько денег, да еще и с опережением плана, за которые, к тому же, надо платить (долг обслуживается под 6-8%)? Бюджет сейчас профицитный, санкции не ужесточаются. Может быть, в других «кошельках» просто нет больше денег, и Минфин их запасает. Может быть, на эти привлеченные рубли Минфин и скупает валюту, потому что все ждут большого «бум» — падения цены на нефть, например, или «медвежьего» ралли на финансовых рынках. Может быть, сейчас нет эмиссий денег, а денежную массу нужно обновлять, чтобы финансировать расходы. Эмиссию запускать нет смысла, так как она разгонит инфляцию. А так все ровно. К тому же все деньги «видны». Но, возможно, тут просто важен сам процесс.

Для рубля спрос на внутреннем рынке в дни, когда Минфин размещается, это неплохая опора. Доллар США в четверг консолидируется в пределах 64,35-64,65 руб., что сейчас вполне логично.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»