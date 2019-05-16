В Иркутске на 6 дней ограничат движение по улице Карла Либкнехта

С 16 по 21 мая движение транспорта по улице Карла Либкнехта на перекрестке с улицей Дзержинского будет частично ограничено.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, это связано с проведением аварийных ремонтных работ на сетях теплоснабжения.