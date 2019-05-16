Новости

В Иркутске на 6 дней ограничат движение по улице Карла Либкнехта

16 мая 2019

С 16 по 21 мая движение транспорта по улице Карла Либкнехта на перекрестке с улицей Дзержинского будет частично ограничено.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, это связано с проведением аварийных ремонтных работ на сетях теплоснабжения.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Деньги и власть. Депутаты и чиновники отчитались о доходах за 2018 год
Доход губернатора Иркутской области Сергея Левченко за 2018 год составил 5,5 млн рублей
Самые богатые депутаты ЗС Иркутской области 2019
88% россиян не верят декларациям о доходах политиков и чиновников
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании