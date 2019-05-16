В лесах Иркутска устанавливают «фотоловушки»

В Иркутске в городских лесах устанавливают приборы видео- и фотофиксации. Цель – профилактика правонарушений, связанных с нелегальными вырубками деревьев, предотвращение стихийных свалок и другие. Об этом сообщил заведующий сектором городских лесов комитета городского обустройства администрации Иркутска Игорь Гаврилов. В пилотном режиме на территории городских лесов создана сеть «фотоловушек», данные с которых поступают в режиме реального времени на сервер.

– Приборы фото- и видеофиксации уже доказали свою эффективность. С их помощью были зафиксированы и привлечены к ответственности нарушители. Кроме того, в городских лесах регулярно ведется патрулирование, «фотоловушки» в случае фиксации нарушения позволяют оперативно прибыть на место и пресечь правонарушение, –подчеркнул Игорь Гаврилов. – Места установки приборов фиксации определяются в зависимости от наличия заездов в лесную зону. Также особое внимание участкам леса, примыкающим к автодорогам, садоводческим товариществам. «Фотоловушки» не находятся в одном месте постоянно. Их переносят и устанавливают там, где нужнее. Мы планируем расширять сеть, камер в городских лесах будет больше.

Прибор видео- и фотофиксации начинает съемку после срабатывания датчика движения. Аппарат может длительное время работать в автономном режиме. Корпус «фотоловушки» антивандальный, окрашен в соответствующий окружению цвет, а также защищен от неблагоприятных погодных условий. Качество картинки имеет высокое разрешение, что позволяет рассмотреть лицо нарушителя и номера автомобилей. Радиус видимости на открытой местности составляет около 250 метров.