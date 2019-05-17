Иркутск закупил новые троллейбусы

Четыре новых троллейбуса выйдут на линии Иркутска в ближайшее время. Сейчас транспорт проходит процедуру приемки и постановки на учет. Об этом во время выездного совещания мэру Иркутска Дмитрию Бердникову сообщила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Елена Федорова. Троллейбусы приобретены в рамках муниципальной программы «Дороги города Иркутска на период 2013–2021».

– Мы продолжаем работу по развитию общественного транспорта в Иркутске. В сентябре городской автопарк пополнят еще 5 новых троллейбусов большого класса. Кроме того, в этом году запускаем троллейбусный маршрут через Академический мост: из центра до микрорайона Университетский. Средства на строительство уже выделены. В перспективе маршрут будет продлен до Маршала Конева , – отметил Дмитрий Бердников.

Как и весь муниципальный транспорт, новые троллейбусы оборудованы системой ГЛОНАСС. Это позволяет отследить их передвижение в режиме онлайн. Для удобства пассажиров работает бесконтактная оплата проезда.

– Статистика показала востребованность системы бесконтактной оплаты проезда: количество транзакций составляет до 12 миллионов в год. Все новые троллейбусы современные и комфортные как для водителей, так и для пассажиров. Машины оснащены системой видеонаблюдения – 6 видеокамер в каждом, имеются USB–зарядки в салоне , – рассказала Елена Федорова.

Новые троллейбусы низкопольные, оборудованы для перевозки маломобильных групп населения. Транспорт оснащен обогревателями в салоне, эргономичными сиденьями. Современная тяговая система дает плавность хода и экономию по расходу электроэнергии до 30%.

Напомним, в 2018 году было закуплено 6 новых автобусов и 5 троллейбусов, на линии вышли 10 трамваев. Кроме того, наряду с пополнением автопарка идет обновление остановочных пунктов. В 2018 году благоустроено 49 остановок общественного транспорта, в планах на этот год – еще более сорока.

В 2018 году городским общественным транспортом было перевезено 80 млн пассажиров. Более 30% из них – электротранспортом. ​