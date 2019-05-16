Каждый второй пассажир ВСЖД приобретает билеты онлайн

Доля электронных продаж проездных документов на поезда дальнего следования на ВСЖД за 4 месяца 2019 года составила 49,7 %. За этот период на ВСЖД оформлено более 353 тыс. электронных билетов в поезда дальнего следования. Рост по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года составил 23,7 %.

При покупке электронных билетов пассажиры по-прежнему отдают предпочтение официальному сайту ОАО «РЖД»: его доля составляет 68,6 % всех электронных продаж (в 2018г . – 71,5 %). Значительно чаще стали оформляться «школьные» электронные билеты: за четыре месяца 2019 года приобретено более 11,2 тыс. таких проездных документов, что почти в полтора раза (131%) превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Популярность набирает также услуга электронной регистрации, спрос на которую вырос к прошлому году на четверть (24,5%). Электронная регистрация позволяет пассажиру получить посадочный купон в электронном виде и предъявить его проводнику при посадке в вагон.