В Иркутской области реализуется порядка 120 инвестиционных проектов

Инвестиционное послание Губернатора было представлено в рамках ежегодного Байкал Бизнес Форума 16 мая 2019 года. Сергей Левченко рассказал о ситуации в экономике региона и обозначил задачи на будущее.

- У нас с вами есть одна общая задача – рост благосостояния жителей Иркутской области. Он возможен только при условии сохранения траектории устойчивого роста инвестиций не только в экономику, но и человеческий капитал. Этот смысл является основополагающим при формировании региональной инвестиционной политики, - сказал Губернатор.

Одним из важнейших показателей развития региона является объем инвестиций в основной капитал. Не первый год регион занимает второе место по этому показателю в Сибирском федеральном округе после Красноярского края. По итогам 2018 года он составил 316 млрд рублей, что на 17% больше, чем в 2017 году. На долю Иркутской области приходится 21% суммарного объема инвестиций в основной капитал в Сибири.

Также Приангарье входит в первую двадцатку среди регионов России по объему инвестиций в основной капитал на душу населения и занимает в ней 17 место. В прошлом году этот показатель составил 131,8 тыс. рублей на человека, что существенно выше и общероссийского показателя и показателя по Сибирскому федеральному округу в целом.

В структуре инвестиций в основной капитал преобладают собственные средства предприятий – 61,3%, что свидетельствует о благоприятной оценке перспектив развития экономики собственниками бизнеса.

Рост инвестиций был обеспечен, в первую очередь, добывающей промышленностью. Наибольший вклад в это внесли нефтяные компании – «Верхнечонскнефтегаз», Иркутская нефтяная компания, а также золотодобытчики – «Высочайший» и «Полюс». Но растет инвестиционная активность и в обрабатывающем секторе. Здесь важную роль сыграли инвестиции таких компаний, как «Группа «Илим», «Фармасинтез», «Русал», «Иркут».

В целом на территории региона реализуется порядка 120 инвестиционных проектов общей стоимостью более 800 млрд рублей.

Сергей Левченко отметил, что прошлый год стал переломным для обрабатывающего сектора, где объем инвестиций в основной капитал вырос в два раза. Если оценить вклад обрабатывающих производств в общий прирост инвестиций 2018 года – это более 75%. Отдельно нужно отметить рост объемов инвестиций в производство транспортных средств – в 6,9 раз, химической продукции – в 3,2 раза, нефтехимической продукции – в 2,4 раза.

Глава региона отдельно остановился на деятельности существующих институтов поддержки инвесторов и предпринимателей. Только по итогам 2018 года их участие в инвестпроектах позволило создать 1000 новых рабочих мест и сохранить более 5000. На каждый рубль, вложенный институтами развития, в экономику региона поступит более полутора рублей инвестиций.

Сергей Левченко привел ряд примеров поддержки бизнеса. Так, в 2018 году открылся завод по производству тест-полосок и глюкометров с использованием современной корейской технологии, который был профинансирован Корпорацией развития Иркутской области. При общей поддержке Правительства и институтов развития в селе Савватеевка Ангарского района начала работу единственная в Восточной Сибири ферма по выращиванию индеек. В Шелеховском районе создана единственная специализированная ферма по промышленному выращиванию шампиньонов на территории Иркутской области. Благодаря поддержке институтов развития, удалось в сжатые сроки оснастить ферму высокотехнологичным оборудованием.

- Целый спектр форм господдержки – от консультаций и обучения персонала до финансовых вложений, в том числе невозвратных, и налоговых льгот – это то, что мы предлагаем таким проектам, - отметил Губернатор.



КРИО показывает положительную динамику. Количество сопровождаемых проектов выросло до 15, общая стоимость которых составляет 3,3 млрд рублей. На сегодняшний день объемы участия Корпорации развития в инвестиционных проектах составляют порядка 1,6 млрд рублей, что составляет 80 процентов размера уставного капитала. Оставшаяся сумма может быть вложена Корпорацией уже в течение полугода. Таким образом, в ближайшей перспективе ожидается дефицит средств, что значительно ограничит возможность участия Корпорации в новых проектах. Сергей Левченко поручил Правительству Иркутской области рассмотреть возможность докапитализации Корпорации развития Иркутской области.

Агентство инвестиционного развития Иркутской области – еще один инструмент по работе с инвесторами и инвестиционной привлекательностью региона. На сопровождении в Агентстве находится более 50 проектов с общим бюджетом инвестиций около 48 млрд. рублей. Из них 18 проектов находятся в инвестиционной фазе, объем инвестиций по которым составил более 2 млрд. рублей.

Фонд развития промышленности Иркутской области также продолжает оказывать финансовую поддержку предприятиям реального сектора. Данный инструмент позволяет получить предприятиям сферы промышленности, производящим высокотехнологичную продукцию, заем в сумме до 50% стоимости проекта, по ставке от 1% до 5% годовых на срок до 5 лет. На сегодняшний день совместно с федеральным Фондом развития промышленности профинансировано 8 региональных проектов на общую сумму около 1,8 млрд. рублей, что является лучшим результатом по Сибирскому федеральному округу. При этом доля федерального финансирования составила более 99%.

Также в регионе действуют Фонд микрокредитования Иркутской области, Иркутский областной гарантийный фонд, Центр поддержки экспорта.