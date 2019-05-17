Для проведения масштабной индустриализации в Иркутской области будет задействовать весь имеющийся арсенал мер господдержки

В своем ежегодном инвестиционном послании, озвученном на «Байкал Бизнес Форуме 2019», Сергей Левченко рассказал предпринимательскому сообществу, как будет проходить масштабная индустриализация региона.

Стратегические направления индустриализации Иркутской области — развитие газовой и газохимической отрасли, золотодобывающей промышленности, глубокой переработки леса, фармацевтической, строительной отрасли, а также переработки сельскохозяйственной продукции. Губернатор озвучил, что в рамках индустриализации в регионе будет создано не менее 100 новых предприятий, которые привлекут около триллиона рублей инвестиций, а консолидированный бюджет Иркутской области получит не менее 230 млрд налоговых поступлений.

Для проведения индустриализации губернатор пообещал задействовать весь имеющийся арсенал мер государственной поддержки и государственного участия.

Во-первых, новые предприятия смогут получить статус региональных инвестиционных проектов, предусматривающий нулевую ставку по региональной части налога на прибыль в первые пять лет и 10% в последующие пять лет. Сегодня такой поддержкой пользуются 14 предприятий, которыми в 2018 году создано 483 новых рабочих места и в которые уже вложено 15,8 млрд рублей инвестиций.

Во-вторых, промышленные предприятия будут иметь возможность возместить часть затрат на модернизацию и развитие, получив субсидию на конкурсной основе. В 2018 году субсидии предоставлены 7 предприятиям на общую сумму 64,1 млн рублей. Это позволило создать 305 рабочих мест и привлечь 2,3 млрд рублей внебюджетных инвестиций.

В-третьих, область продолжит привлечение частных инвестиций в комплексную модернизацию коммунальной инфраструктуры, дорожное хозяйство, туристическую отрасль. Губернатор поручил Правительству активизировать работу по привлечению частного капитала к реализации инфраструктурных и социальных проектов на территории Приангарья.

В-четвертых, планируется уделить еще больше внимания территориям опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) — на примере реализации инвестпроектов в Усолье-Сибирском (например, благодаря успешному проекту ООО «Усольмаш» по выпуску горно-обогатительного оборудования) стало понятно, что развитие ТОСЭР может внести существенный вклад в индустриализацию. В рамках ТОСЭР в Саянске планируется строительство тепличного комбината производственной мощностью 12,5 га. Это не только даст толчок к увеличению объемов производства продукции растениеводства, но и увеличит обеспеченность области качественными экологически чистыми продуктами питания собственного производства. Сергей Левченко предложил министерству экономического развития Иркутской области усилить информирование предпринимателей о преимуществах для инвесторов, реализующих свои проекты на территориях опережающего развития.