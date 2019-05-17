Андрей Татаринов, «Газпром добыча Иркутск»: «Поставка газа с Ковыктинского месторождения начнется в январе 2023 года»

Генеральный директор компании «Газпром добыча Иркутск» Андрей Татаринов объявил на «Байкал Бизнес Форуме 2019», что поставка газа из Ковыктинского газоконденсатного месторождения в магистральный газопровод «Сила Сибири» начнется в январе 2023 года.

Разработка проектной документации по газопроводу «Сила Сибири», в который входят Чаяндинское месторождение в Якутии и Ковыктинское месторождение в Жигаловском районе Иркутской области, началась в 2015 году. Решающим моментом в развитии проекта стало подписание в 2014 году контракта на поставку газа в Китай.

«Всего планируется пробурить более 500 газовых скважин, построить более 1800 километров газопроводов-шлейфов, пять установок комплексной подготовки газа, центральную компрессорную станцию, терминал отгрузки газового конденсата, 180 километров магистрального конденсатопровода, а также вахтовые посёлки, полигон ТБО, линии электропередач и всю инженерную инфраструктуру, — отметил Андрей Татаринов. — Поскольку проектная документация разрабатывается поэтапно, точную сумму инвестиций в Ковыктинское месторождение назвать сложно, но на стадии экономического обоснования в 2014 году вложения оценивались в 600 миллиардов рублей. Основной объем работ придется на 2021-2024 годы, ввод объектов первой очереди — первой установки переработки газа — запланирован на конец 2022 года, поставки газа начнутся в январе 2023 года, а к 2025 году мы должны выйти на поставки 25 миллиардов кубометров газа в год».

Готовить специалистов для работы на месторождении «Газпром» начал еще в 2014 году, как только стали ясны сроки реализации проекта, — тогда же было заключено соглашение с Иркутским национальным исследовательским техническим институтом, в соответствии с которым ИрНИТУ занимается подготовкой молодых кадров и повышением квалификации уже работающих специалистов. В прошлом году такое же соглашение было подписано и с Иркутским государственным университетом. Рабочие кадры для «Газпрома» готовят и в средне-специальных учебных заведениях Иркутска и области.

Благодаря реализации этого инвестиционного проекта в Иркутской области через несколько лет на территории Ковыктинского месторождения будут работать более 15000 сотрудников подрядных организаций — это значительно больше, чем все население Жигаловского района сегодня. Это поможет развитию малого и среднего бизнеса и всех видов производства в Иркутской области.

«Жигалово становится центром газодобычи всей Восточной Сибири. Поэтому нам нужно фактически заново отстроить Жигалово, создав условия для жизни 15000 человек, которые будут работать на месторождении, — построить детские сады, школы, училище, больницы, дороги, благоустроить район, — отметил Мэр Жигаловского района Игорь Федоровский. — «Газпром» и областные власти поддерживают наши наработки по строительства единого образовательно-здравоохранительного комплекса, который включит в себя жилые дома для персонала. Их предстоит обеспечить энергетической и технической инфраструктурой, водоснабжением. Задачи глобальные, но я уверен, что мы реализуем этот проект совместно с правительством Иркутской области, и добьемся того, чтобы выпускники иркутских вузов родом из Жигалово и близлежащих территорий возвращались домой, потому что здесь будут работа и комфортные условия для жизни».

Ковыктинское месторождение — крупнейшее в Восточной Сибири по запасам газа, поэтому разработку его проекта разделили на несколько этапов — она еще не закончена. Тем не менее, первые работы по его реализации уже начались — идет отсыпка кустов газовых скважин и подъездных автодорог к ним, на площадке месторождения уже монтируется буровое оборудование. Начало эксплуатационного бурения запланировано на октябрь 2019 года.