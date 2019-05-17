Территорию вокруг Вечного огня в Иркутске реконструируют до 1 августа

Реконструкцию территории вокруг мемориального комплекса Вечный огонь в Иркутске проведут до 1 августа 2019 года. Об этом сообщает ИА Ирсити со ссылкой на документы закупки. Фото: g.zbp.ru

Заказчиком выступает городская администрация. Работы будут финансировать из бюджета Иркутска, их максимальная стоимость составит 19,8 миллиона рублей. Согласно проекту, вокруг мемориала уложат красную, серую, чёрную и белую плитку, поставят новые бордюры. Победитель конкурса определят 20 мая.Мемориал Вечный огонь появился в Иркутске 44 года назад. Сейчас площадка памятника по периметру обнесена газоном, в котором находятся капсулы с землей из мест сражений и мраморными плитами с гравировкой. На дизайн-проекте этого обрамления у памятника нет.