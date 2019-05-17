Новости

Территорию вокруг Вечного огня в Иркутске реконструируют до 1 августа

17 мая 2019

Реконструкцию территории вокруг мемориального комплекса Вечный огонь в Иркутске проведут до 1 августа 2019 года. Об этом сообщает ИА Ирсити со ссылкой на документы закупки.

<p>Фото: g.zbp.ru</p>

Фото: g.zbp.ru

Заказчиком выступает городская администрация. Работы будут финансировать из бюджета Иркутска, их максимальная стоимость составит 19,8 миллиона рублей. Согласно проекту, вокруг мемориала уложат красную, серую, чёрную и белую плитку, поставят новые бордюры. Победитель конкурса определят 20 мая.Мемориал Вечный огонь появился в Иркутске 44 года назад. Сейчас площадка памятника по периметру обнесена газоном, в котором находятся капсулы с землей из мест сражений и мраморными плитами с гравировкой. На дизайн-проекте этого обрамления у памятника нет.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

#bbf2019 . Байкал Бизнес Форум, Иркутск, 16-17 мая 2019 года
В Иркутской области объявлено о проведении масштабной индустриализации
Андрей Татаринов, «Газпром добыча Иркутск»: «Поставка газа с Ковыктинского месторождения начнется в январе 2023 года»
В Иркутской области реализуется порядка 120 инвестиционных проектов
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании