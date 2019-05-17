Территорию вокруг Вечного огня в Иркутске реконструируют до 1 августа

Реконструкцию территории вокруг мемориального комплекса Вечный огонь в Иркутске проведут до 1 августа 2019 года. Об этом сообщает ИА Ирсити со ссылкой на документы закупки.
Заказчиком выступает городская администрация. Работы будут финансировать из бюджета Иркутска, их максимальная стоимость составит 19,8 миллиона рублей. Согласно проекту, вокруг мемориала уложат красную, серую, чёрную и белую плитку, поставят новые бордюры. Победитель конкурса определят 20 мая.Мемориал Вечный огонь появился в Иркутске 44 года назад. Сейчас площадка памятника по периметру обнесена газоном, в котором находятся капсулы с землей из мест сражений и мраморными плитами с гравировкой. На дизайн-проекте этого обрамления у памятника нет.