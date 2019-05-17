«Зеленый марафон» приглашает иркутян к массовому забегу

Продолжается регистрация участников «Зеленого марафона». По данным на 13 мая в спортивно-развлекательной акции, организованной Сбербанком, на территории Байкальского банка уже зарегистрировалось 2243 человек. Массовый забег состоится сразу в пяти городах- Иркутске, Якутске, Братске, Чите, Улан-Удэ.

Сейчас по числу желающих принять участие в беге на дистанцию лидирует Улан-Удэ — 1018 зарегистрировавшихся. Маршруты марафона определены на каждой территории, пройдены все процедуры согласования.

Процедура регистрации участника забега проста: заявку можно оформить до 27 мая на сайте https://greenmarathon.ru либо зарегистрироваться в день проведения «Зеленого марафона» Сбербанка на главной площадке мероприятия у стойки организаторов. Каждый участник бега на дистанцию обязательно должен иметь при себе медицинскую справку, разрешающую участие в спортивных мероприятиях. (Прим.- справка оформляется в поликлинике по месту жительства ( бесплатно ) у участкового терапевта или в платных клиниках) . Взнос при регистрации не требуется, кроме того, все участники забега автоматически получают страховку компании «Сбербанк страхование жизни» от несчастного случая или получения травмы во время марафона.

Ежедневно на сайте https://greenmarathon.ru в разделе «Города» появляется актуальная информация о времени, мероприятиях, маршруте «Зеленого марафона» по каждому городу- участнику.

Первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему». В этом году «Зелёный Марафон» Сбербанка приурочен ко Дню защиты детей, пройдёт 1 июня 2019 года в 60 городах России — от Калининграда до Владивостока. Участникам «Зелёного Марафона», в зависимости от города проведения, будут предложены две дистанции: 4,2 км и 10 км. Впервые в соревновательной программе во всех городах-участниках состоятся детские забеги на разные расстояния для юных спортсменов от 7 до 13 лет. Помимо состязательной части, в местах проведения забега пройдёт обширная программа социальных и благотворительных акций.