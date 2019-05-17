«Зеленый марафон» приглашает иркутян к массовому забегу

Продолжается регистрация участников «Зеленого марафона». По данным на 13 мая в спортивно-развлекательной акции, организованной Сбербанком, на территории Байкальского банка уже зарегистрировалось 2243 человек. Массовый забег состоится сразу в пяти городах- Иркутске, Якутске, Братске, Чите, Улан-Удэ.
Сейчас по числу желающих принять участие в беге на дистанцию лидирует Улан-Удэ — 1018 зарегистрировавшихся. Маршруты марафона определены на каждой территории, пройдены все процедуры согласования.
Процедура регистрации участника забега проста: заявку можно оформить до 27 мая на сайте https://greenmarathon.ru либо зарегистрироваться в день проведения «Зеленого марафона» Сбербанка на главной площадке мероприятия у стойки организаторов. Каждый участник бега на дистанцию обязательно должен иметь при себе медицинскую справку, разрешающую участие в спортивных мероприятиях. (Прим.- справка оформляется в поликлинике по месту жительства (бесплатно) у участкового терапевта или в платных клиниках). Взнос при регистрации не требуется, кроме того, все участники забега автоматически получают страховку компании «Сбербанк страхование жизни» от несчастного случая или получения травмы во время марафона.
Ежедневно на сайте https://greenmarathon.ru в разделе «Города» появляется актуальная информация о времени, мероприятиях, маршруте «Зеленого марафона» по каждому городу- участнику.