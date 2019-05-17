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Путин пообещал расследовать вырубку леса в Иркутской области

17 мая 2019

Президент РФ Владимир Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта заявил о необходимости навести порядок в лесной отрасли и прекратить незаконную вырубку леса. Как сообщает РБК, особенно остро, по мнению президента, эта проблема стоит в Иркутской области.

<p>Фото: kremlin.ru</p>

Фото: kremlin.ru

В ходе медиафорума Общероссийского народного фронта в Сочи главе государства показали сюжет РЕН ТВ, в котором сообщается, что в Иркутской области вместо валки сухостоя срубают дорогостоящий лес. После показа участница форума из города Ангарска Иркутской области добавила, что в регионе были зафиксированы лесные пожары и среди граждан бытует версия, что те начались «искусственно, чтобы были скрыты следы незаконной валки леса».Владимир Путин согласился, что самый простой способ скрыть следы незаконных действий – это поджечь лес. «Мы проведем расследование», – обещал он.


/ СИА /
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