Выставка, приуроченная к Международному дню семьи, проходит в Иркутске

15 мая в Сибэкспоцентре уже по доброй традиции открылась областная выставка-форум «Мир семьи. Страна детства». Невероятно красивые и интересные стенды приковывают взгляд, радуют детей и их родителей разнообразием направлений деятельности. Мероприятие «Секреты семейного счастья» – такова тематика выставки в этом году – настоящий праздник, который развернулся на просторах выставочного комплекса.

На торжественной церемонии открытия с приветственным словом выступил губернатор Иркутской области Сергей Георгиевич Левченко:

– Сегодня Международный день семьи, и у нас есть возможность сказать спасибо всем, кто берет под опеку приемных детей и воспитывает большое количество ребят. Семья – это очень ответственная ячейка, ведь когда дети вырастают, родители пожинают то, что они заложили в них. Сегодня выставка собрала представителей лучших общественных организаций городов и районов. Я хочу поблагодарить всех, кто показал свое искусство и приехал на мероприятие, чтобы рассказать о своих достижениях и увлечениях.

В шестой раз в Иркутской области были вручены премии губернатора опекунам-попечителям. За пять лет были награждены 48 семей. Сегодня за достойное воспитание детей в четырех номинациях «За высокие достижения в спорте», «За успехи в творческой деятельности», «За успехи в интеллектуальной деятельности», «За активную общественную работу» получили дипломы, награды и денежные премии в размере 50 тысяч рублей восемь приемных родителей.

В течение трех дней гостей мероприятия ожидает работа круглых столов, выступление творческих коллективов, подведение итогов фотоконкурса любительской фотографии «Когда мы вместе». В рамках выставки пройдут форумы приемных родителей, молодых специалистов учреждений социального обслуживания и органов опеки и попечительства, областной фестиваль клубов молодых семей «Крепкая семья – крепкая Россия», областной конкурс художественного творчества «Ассамблея замещающих семей – 2019», а также конкурс специалистов телефонов доверия.

Посетителям будут предложены консультации специалистов разных сфер по вопросам трудоустройства и занятости молодежи, им расскажут о дополнительных социальных выплатах отдельным категориям граждан, состоятся семинары по проблемам воспитания и развития детей в семье.Посетив мероприятие, вы найдете много полезного, важного и интересного, ведь здесь представлено более 75 организаций, фондов и центров для детского развития и помощи семьям в решении разных вопросов. На выставке представлены центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, комплексные центры социального обслуживания населения, организации, предлагающие летний и оздоровительный отдых, услуги дополнительного образования и развития детей, благотворительные фонды, товары для детей.

Выставка будет работать с 15 по 17 мая с 10 до 17 часов.

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