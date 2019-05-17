Вышел майский номер Газеты Дело

Дорогие друзья, уважаемые читатели! Представляем вам очередной, майский номер Газеты Дело. Как всегда, вашему вниманию предлагается самая актуальная информация по рынку недвижимости, экономике и финансам. Будьте в курсе важнейших деловых новостей. «Быть открытым новому». Максим Девочкин, девелопер, руководитель отеля Ибис «Stay hungry, stay foolish» – по такому принципу живет иркутский бизнесмен Максим Девочкин. Известный строитель и девелопер, несколько лет назад он решил попробовать себя в гостиничном секторе и – несмотря на кризис и взлетевший курс евро – открыл в Иркутске трехзвездочный отель международной сети Ибис, самый восточный в стране. В преддверии летнего туристического сезона мы поговорили с Максимом о бизнесе и перспективах отрасли.

Дома-конструкторы. Кто и почему выбирает быстровозводимые технологии строительства Группе компаний "Подрядчик" - десять лет. Начавшийся с ремонта гаражных крыш в Иркутске, сегодня бизнес работает на всю страну, предлагая быстровозводимые дома и здания клиентам из самых разных отраслей. Как не только оставаться на плаву, но и развиваться? Каковы перспективы быстровозводимых технологий в жилом и коммерческом строительстве? И что роднит вагон-дома с «Мерседесами»? На эти и другие вопросы Газете Дело ответил один из учредителей, генеральный директор группы компаний «Подрядчик» Алексей Чудаков.

Владимир Чернышев: «Каждый десятый вкладчик – инвестор» Аналитики в очередной раз пугают прогнозами о грядущем глобальном кризисе. Стоит ли разделять их беспокойство? В каких финансовых инструментах найти «тихую гавань» для своих сбережений? Какой стратегии придерживаться? На вопросы Газеты Дело ответил Владимир Чернышев, управляющий банком «Открытие» в Иркутской области.

Свой дом EXPO – 2019. Иркутяне определят тренды загородного строительства Загородный дом будущего – какой он? Где грань между эстетикой и эргономикой? Удобством для владельца и ликвидностью? На выставке «Свой дом EXPO – 2019», которая пройдет 14-15 сентября в поселке Патроны Парк, архитекторы и дизайнеры представят свои лучшие идеи и решения. Оценивать проекты будут не профессиональные судьи, а посетители выставки. Как убежден организатор события, руководитель проекта Патроны Парк Дмитрий Кузнецов, именно они – будущие жильцы – на самом деле определяют тренды в загородном строительстве.

Инвестиции в отпуске. Какие акции добавить в свой портфель, чтобы не беспокоиться о нем все лето Перед отпуском всегда много забот – сдать дела на работе, собрать чемодан, не забыть купить страховку и продумать логистику своего путешествия. В такие минуты суеты важно ничего не упустить. В том числе, не забыть о своем инвестиционном портфеле. У трейдеров есть поговорка «Sale in May and go away» – продавай и уезжай с чистой душой в отпуск. Однако, по мнению Вадима Остапенко, директора филиала ИК «Фридом Финанс» в Иркутске, в этом случае может быть и совсем другой подход.

Как получить лизинговое финансирование под 6 или 8% годовых Лизинг как инструмент стал доступнее кредитов. И предприниматели этим начали пользоваться. Автомастерские берут в лизинг шиномонтажное оборудование, компании, которые занимаются дерево- и металлообработкой – станки и оборудование.

Купить нельзя отложить. Покупать квартиру сейчас или отложить до осени? Рынок жилья активно готовится к предстоящему ужесточению законодательства о долевом строительстве. Спрос, по итогам первого квартала 2019 года, вырос, а следом за ним – и цены на недвижимость. Уже с 1 июля 2019 года застройщикам предстоит перейти на эскроу-счета и новую систему проектного финансирования. Это значит, что многие застройщики потеряют доступ к деньгам дольщиков до окончания строительства. Что делать покупателям, которые в ближайшее время планируют решить квартирный вопрос? Поторопиться с покупкой, потому что цены вырастут? Или дождаться осени, чтобы чтобы понять, кто из застройщиков не пройдет отбор и не сможет получить банковское финансирование? На эти и другие вопросы отвечают эксперты рынка.

Экономическая битва США и КНР. Что это значит для рынка? Дональд Трамп заявил, что повысит тарифы на импорт китайских товаров с 10% до 25% на сумму $200 млрд. Более того, он пригрозил в ближайшее время ввести 25% тарифы на дополнительные товары на сумму $325 млрд. Вместе с тем как раз на этой неделе ожидалось, что переговоры между США и Китаем выйдут на финишную прямую и сделка будет заключена. Некоторые эксперты не исключают, что слова Трампа – это всего лишь способ оказать дополнительное давление. К тому же, как сообщают мировые СМИ, китайская сторона с удивлением восприняла такую резкую смену риторики американского президента.

Корейская компания Apollo Co., Ltd намерена запустить производство на территории Иркутской области Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел встречу с президентом компании Apollo Co., Ltd господином Квон Тэ Гыном и генеральным директором Рю Нам Ху. На встрече обсуждалась возможность открытия производственно-сервисного комплекса компании Apollo Co., Ltd в Иркутской области. Компания производит запорную арматуру, приводные механизмы, различные типы клапанов и оборудования для нефтегазохимических комплексов, электростанций и других отраслей промышленности; обеспечивает полный цикл, включающий в себя производство оборудования и сервисное обслуживание, в том числе отладку и контроль качества работы всех устанавливаемых систем.

Как следить за средним чеком, выручкой и самыми продаваемыми товарами? Бизнесу предложили новые инструменты аналитики продаж Сбербанк и «Платформа ОФД» дали предпринимателям новые инструменты аналитики продаж и работы с чеками

Открыта регистрация на Иркутский Международный Слата Марафон Иркутский Международный Слата Марафон пройдёт 23 июня 2019 года. Марафон предусматривает забег на 3, 10, 21 и 42 километра, а также специальную дистанцию для детей. По словам организаторов, будут медали финишеров, ценные призы для победителей, сувенирная продукция на память, интерактивные площадки для участников и болельщиков на самом мероприятии.

Строительная смета: чем подробнее, тем понятнее С ремонтом или строительством сталкиваются практически все. Проверить и понять, все ли учтено в смете, правильно ли применены нормы, может только специалист, работающий в строительстве. Как получить из сметы максимум информации и не упустить ничего важного? Об этом в рубрике «Строим правильно» рассказывает Наталья Маркова, руководитель сметно-договорного отдела компании «Стройцентр-Иркутск».