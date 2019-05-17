Новости

Вышел майский номер Газеты Дело

17 мая 2019

Дорогие друзья, уважаемые читатели! Представляем вам очередной, майский номер Газеты Дело. Как всегда, вашему вниманию предлагается самая актуальная информация по рынку недвижимости, экономике и финансам. Будьте в курсе важнейших деловых новостей.

«Быть открытым новому». Максим Девочкин, девелопер, руководитель отеля Ибис

«Stay hungry, stay foolish» – по такому принципу живет иркутский бизнесмен Максим Девочкин. Известный строитель и девелопер, несколько лет назад он решил попробовать себя в гостиничном секторе и – несмотря на кризис и взлетевший курс евро – открыл в Иркутске трехзвездочный отель международной сети Ибис, самый восточный в стране. В преддверии летнего туристического сезона мы поговорили с Максимом о бизнесе и перспективах отрасли.

Дома-конструкторы. Кто и почему выбирает быстровозводимые технологии строительства

Группе компаний "Подрядчик" - десять лет. Начавшийся с ремонта гаражных крыш в Иркутске, сегодня бизнес работает на всю страну, предлагая быстровозводимые дома и здания клиентам из самых разных отраслей. Как не только оставаться на плаву, но и развиваться? Каковы перспективы быстровозводимых технологий в жилом и коммерческом строительстве? И что роднит вагон-дома с «Мерседесами»? На эти и другие вопросы Газете Дело ответил один из учредителей, генеральный директор группы компаний «Подрядчик» Алексей Чудаков.

Владимир Чернышев: «Каждый десятый вкладчик – инвестор»

Аналитики в очередной раз пугают прогнозами о грядущем глобальном кризисе. Стоит ли разделять их беспокойство? В каких финансовых инструментах найти «тихую гавань» для своих сбережений? Какой стратегии придерживаться? На вопросы Газеты Дело ответил Владимир Чернышев, управляющий банком «Открытие» в Иркутской области.

Свой дом EXPO – 2019. Иркутяне определят тренды загородного строительства

Загородный дом будущего – какой он? Где грань между эстетикой и эргономикой? Удобством для владельца и ликвидностью? На выставке «Свой дом EXPO – 2019», которая пройдет 14-15 сентября в поселке Патроны Парк, архитекторы и дизайнеры представят свои лучшие идеи и решения. Оценивать проекты будут не профессиональные судьи, а посетители выставки. Как убежден организатор события,  руководитель проекта Патроны Парк Дмитрий Кузнецов, именно они – будущие жильцы – на самом деле определяют тренды в загородном строительстве.

Инвестиции в отпуске. Какие акции добавить в свой портфель, чтобы не беспокоиться о нем все лето

Перед отпуском всегда много забот – сдать дела на работе, собрать чемодан, не забыть купить страховку и продумать логистику своего путешествия. В такие минуты суеты важно ничего не упустить. В том числе, не забыть о своем инвестиционном портфеле. У трейдеров есть поговорка «Sale in May and go away» – продавай и уезжай с чистой душой в отпуск. Однако, по мнению Вадима Остапенко, директора филиала ИК «Фридом Финанс» в Иркутске, в этом случае может быть и совсем другой подход.

Как получить лизинговое финансирование под 6 или 8% годовых

Лизинг как инструмент стал доступнее кредитов. И предприниматели этим начали пользоваться. Автомастерские берут в лизинг шиномонтажное оборудование, компании, которые занимаются дерево- и металлообработкой – станки и оборудование.

Купить нельзя отложить. Покупать квартиру сейчас или отложить до осени?

Рынок жилья активно готовится к предстоящему ужесточению законодательства о долевом строительстве. Спрос, по итогам первого квартала 2019 года, вырос, а следом за ним – и цены на недвижимость. Уже с 1 июля 2019 года застройщикам предстоит перейти на эскроу-счета и новую систему проектного финансирования. Это значит, что многие застройщики потеряют доступ к деньгам дольщиков до окончания строительства. Что делать покупателям, которые в ближайшее время планируют решить квартирный вопрос? Поторопиться  с покупкой, потому что цены вырастут? Или дождаться осени, чтобы чтобы понять, кто из застройщиков не пройдет отбор и не сможет получить банковское финансирование? На эти и другие вопросы отвечают эксперты рынка. 

Экономическая битва США и КНР. Что это значит для рынка?

Дональд Трамп заявил, что повысит тарифы на импорт китайских товаров с 10% до 25% на сумму $200 млрд. Более того, он пригрозил в ближайшее время ввести 25% тарифы на дополнительные товары на сумму $325 млрд. Вместе с тем как раз на этой неделе ожидалось, что переговоры между США и Китаем выйдут на финишную прямую и сделка будет заключена. Некоторые эксперты не исключают, что слова Трампа – это всего лишь способ оказать дополнительное давление. К тому же, как сообщают мировые СМИ, китайская сторона с удивлением восприняла такую резкую смену риторики американского президента.

Корейская компания Apollo Co., Ltd намерена запустить производство на территории Иркутской области

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел встречу с президентом компании Apollo Co., Ltd господином Квон Тэ Гыном и генеральным директором Рю Нам Ху. На встрече обсуждалась возможность открытия производственно-сервисного комплекса компании Apollo Co., Ltd в Иркутской области. Компания производит запорную арматуру, приводные механизмы, различные типы клапанов и оборудования для нефтегазохимических комплексов, электростанций и других отраслей промышленности; обеспечивает полный цикл, включающий в себя производство оборудования и сервисное обслуживание, в том числе отладку и контроль качества работы всех устанавливаемых систем.

Как следить за средним чеком, выручкой и самыми продаваемыми товарами? Бизнесу предложили новые инструменты аналитики продаж

Сбербанк и «Платформа ОФД» дали предпринимателям новые инструменты аналитики продаж и работы с чеками

Открыта регистрация на Иркутский Международный Слата Марафон

Иркутский Международный Слата Марафон пройдёт 23 июня 2019 года. Марафон предусматривает забег на 3, 10, 21 и 42 километра, а также специальную дистанцию для детей. По словам организаторов, будут медали финишеров, ценные призы для победителей, сувенирная продукция на память, интерактивные площадки для участников и болельщиков на самом мероприятии.

Строительная смета: чем подробнее, тем понятнее

С ремонтом или строительством сталкиваются практически все. Проверить и понять, все ли учтено в смете, правильно ли применены нормы, может только специалист, работающий в строительстве.  Как получить из сметы максимум информации и не упустить ничего важного? Об этом в рубрике «Строим правильно» рассказывает Наталья Маркова, руководитель сметно-договорного отдела компании «Стройцентр-Иркутск».

Новый дом на старом месте

Хотите провести реконструкцию дома, надстроить этаж? А может, решили построить новый дом на месте старого, доставшегося по наследству? Основатель «Бюро Кадастровых Инженеров» Юлия Сагдеева рассказывает, какие документы нужно подготовить в обеих ситуациях.

/ СИА /
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