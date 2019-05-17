Александр Шмидт временно возглавит ИГУ

Временно исполняющим обязанности ректора Иркутского государственного университета назначен первый проректор ИГУ, доктор химических наук, профессор Александр Шмидт. Александр Шмидт

Фото: chem.isu.ru

Проблема с отсутствием руководства возник после того, как 13 мая этого года был прекращен контракт с и.о. ректора, академиком Игорем Бычковым после того, как он написал заявление об уходе по собственному желанию. В настоящее время Иркутский университет находится в предвыборном состоянии.

Ученый совет утвердил две кандидатуры:

Архипкин Олег Валерьевич, доктор экономических наук, доцент;

Бычков Игорь Вячеславович, доктор технических наук, академик РАН, профессор.

20-24 мая документы кандидатов на должность ректора ИГУ должны быть представлены в аттестационную комиссию Минобрнауки России.

14 июня аттестационная комиссия Министерства науки и высшего образования РФ рассмотрит кандидатуры, утвержденные Ученым советом ИГУ. Затем состоится конференция работников и обучающихся университета, на которой будет избран ректор ИГУ.