На БрАЗе прошло первое заседание Рабочего совета

В корпусах БрАЗа сейчас жарко не только от электролизеров, но и от бурных обсуждений перехода РУСАЛа в руки иностранцев. Металлурги беспокоятся, что их ждет дальше, поэтому, как сообщает БСТ, на заводе решили создать Рабочий совет. Возглавил его известный и бразовцам, и другим братчанам Николай Очкас.

«За последний год всё изменилось. И теперь наше будущее зависит не от нас, не от нашей работы, не от наших стараний, – сказал Николай Очкас, председатель Рабочего совета. – Всё теперь решают в Вашингтоне. И меня лично это не устраивает. И, я думаю, что не устраивает это как вас, так и коллектив компании, коллектив завода. Мы теперь не можем точно предположить, что нас ожидает завтра, что нас ожидает послезавтра, что нас ожидает через год. Закроют наш завод или не закроют? Будут сокращения или не будут? Останутся ли наши дети, семьи в достатке?».

В Совет директоров РУСАЛа, действительно, вошли граждане США и Великобритании. У рабочих большие сомнения, будут ли иностранцы заботиться об интересах братчан.

Чтобы внести ясность, председатель Рабочего Совета Николай Очкас предложил отправить письменное обращение в Совет директоров РУСАЛа и пригласить его членов посетить Братский алюминиевый завод. «Для нас остаются приоритетными экологические направления, и еще одно важное направление – это техника безопасности. Поэтому участие членов Рабочего совета необходимо в этих вопросах», – отметил Максим Сидоренко, и.о. управляющего директора БрАЗа.Новый представительный орган будет заниматься не только вопросами защиты интересов трудового коллектива, но и вести разъяснительную работу на предприятии, инициировать акции, объединяющие коллектив завода.

На первом заседании бразовский Рабочий совет решил поддержать проект РУСАЛа по охране лесов и озеленению сибирских территорий. 28 мая металлурги высадят деревья на территории Детской городской больницы.