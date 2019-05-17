Альфа-Банк составил «кредитный гороскоп» клиентов

Альфа-Банк провел исследование, изучив своих заемщиков по знакам зодиака. На основе заявок на потребительский кредит банк проанализировал, какие знаки зодиака чаще пользуются заемными средствами, кто является наиболее обязательными заемщиками и меньше других допускает просрочки. Кроме того, банк провел анализ данных по «среднему чеку».

Чаще других за займами обращаются Близнецы (почти 12% от всех зарегистрированных в банке заявок). На втором месте Львы (9,3%), замыкают тройку лидеров Скорпионы (8,4%). Реже всех в банк обращаются за заемными средствами Стрельцы (6% заявок). Чаще всего банк выдает потребительский кредит клиентам, родившимся под знаком зодиака Рыбы (7% от общего числа кредитных заявок). При этом, на их долю приходится наименьшее число займов с просрочкой.

Самый крупный размер «среднего чека» по кредиту — у клиентов, родившихся под знаком зодиака Дева. Сумма составляет 2,13 млн рублей. Это на 330 тыс. больше, чем у клиентов-Водолеев, занимающих вторую строчку списка. Замыкают первую тройку в «финансовом гороскопе» Раки, которые, в среднем, берут в банках 1,19 млн. руб. Тельцы оказались самыми бережливыми и заняли последнюю строчку списка.

Потребительский кредит в Альфа-Банке можно оформить по ставке от 11,99% годовых на срок до 5 лет, максимальный размер займа составляет 5 млн рублей. Рефинансировать кредиты сторонних банков клиенты могут по ставке от 11,99% годовых.

По итогам первого квартала 2019 года Альфа-Банк выдал более 124 тысяч потребительских кредитов на общую сумму 60,5 млрд рублей, что на 24,6 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. Портфель кредитов наличными по состоянию на 1 апреля превысил 269 млрд рублей. Доля Альфа-Банка на рынке по данным Frank Research Group, превысила 4,46%. За год доля банка выросла на 32%. Средний размер кредита составил 485 тыс. рублей, а средний срок 4 года.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 47,2 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 30,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,2 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2018 год составила 1,3 млрд долларов США.