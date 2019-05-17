Банк Авангард завоевал две награды портала Global Banking & Finance Review

Банк Авангард получил две престижные награды авторитетного британского портала Global Banking & Finance Review: «Best Corporate Bank Russia 2019» как лучший банк для корпоративных клиентов и «Best Internet Bank Russia 2019» как самый технологичный интернет-банк 2019 года в России.

Global Banking & Finance Review ежегодно вручает награды финансовым организациям разных стран мира. Экспертное жюри оценивает разнообразие и полноту предоставляемых услуг, удобство, скорость, технологичность и безопасность проведения банковских операций, качество клиентской поддержки.

По совокупности этих параметров банк Авангард был признан «Лучшим банком для корпоративных клиентов в России – 2019». Одной из сильных сторон Авангарда, по мнению экспертов, является двусторонняя связь с клиентами и стремление постоянно совершенствовать услуги и сервисы. Особенно были отмечены высокая квалификация и профессионализм сотрудников службы клиентской поддержки банка.

При оценке дистанционных сервисов жюри традиционно делает акцент на функциональности, полноте спектра онлайн-услуг и безопасности. Интернет-банк Авангарда получил самые высокие баллы во всех категориях и стал «Лучшим интернет-банком России – 2019».

В интернет-банке доступны все самые востребованные банковские операции. Полнофункциональное мобильное приложение «Авангард Бизнес» автоматически определяет устройство и предлагает интерфейс для смартфона или планшета в адаптированном дизайне. Интернет-банк и мобильное приложение Авангарда являются собственными разработками банка, в которых используются в том числе уникальные технологии и продукты, такие как банковская карта с дисплеем и генератором одноразовых кодов – самое безопасное на сегодня средство подтверждения банковских операций.

Банк Авангард является многократным обладателем премий Global Banking & Finance Review в разных номинациях, начиная с 2016 года.