Банк «Открытие» подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Хабаровского края

Член правления банка «Открытие» Александр Пахомов и губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписали соглашение о сотрудничестве между правительством края и банком «Открытие». Документ предполагает активное участие кредитной организации в программах социально-экономического развития Хабаровского края, совместную работу по укреплению промышленного потенциала региона, обеспечению края широким спектром высококачественных банковских услуг.

«У Хабаровского края большие перспективы развития, поэтому для нас важно не просто подписать документы, мы нацелены на совместную работу с банком, как с партнером. Мы рассчитываем на участие финансовой организации в проектах, реализуемых на основе государственно-частного партнерства, концессиях, и, конечно, инвестиционных проектах. Нам нужна практическая польза от нашего дальнейшего сотрудничества, - подчеркнул Сергей Фургал.

«Банк «Открытие» уже во многих регионах страны является надежным финансовым партнером субъектов и активно финансирует бюджеты самых разных уровней, инвестирует в создание социальной и транспортной инфраструктуры. Уверен, что уровень компетенций и профессиональной экспертизы нашего банка очень скоро позволит нам стать ключевым элементом финансовой системы Хабаровского края и реализовать целый ряд проектов на благо жителей региона», – прокомментировал Александр Пахомов.

В рамках комплексного сотрудничества с органами власти региона банк «Открытие» готов оказывать финансовую поддержку краевому бюджету и бюджетам муниципальных образований.

Александр Пахомов отметил, что в Хабаровском крае банк «Открытие» намерен стать одним из лидеров рынка, усилив свои позиции в результате масштабной интеграции с Бинбанком, которая состоялась 1 января 2019 года. В составе объединенной сети, которая теперь работает под единым брендом «Открытие» в 3 городах Хабаровского края и ЕАО, клиентов обслуживают 7 офисов продаж.

До конца года банк планирует обеспечить высокую динамику развития в розничном бизнесе, увеличив объем выдач потребительских кредитов в полтора раза до 2 млрд рублей. При этом у банковской группы уже довольно сильные позиции на рынке ипотечного кредитования. В 2018 году объем выдач ипотечных кредитов вырос в 5 раз. Банк также активно рефинансирует кредиты населения. Рынок корпоративного кредитования в Хабаровском крае является для банка «Открытие» сферой роста. В планах «Открытия» – серьезно увеличить количество клиентов как из сегмента малого и среднего бизнеса, так и из числа крупных компаний в регионе. Банк «Открытие» традиционно уделяет особое внимание золотодобывающей отрасли. По итогам 2018 года банком было приобретено на российском рынке около 60 т золота в аффинированных слитках, что составило более 20% от всей добычи золота в России за тот же год. Таким образом, по объемам приобретения золота «Открытие» занимает 3 место среди российских банков.