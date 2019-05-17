Ирина Кремлева возглавила блок «Риски» банка «Открытие»

Ирина Кремлева назначена руководителем блока «Риски» банка «Открытие». В новой должности она будет отвечать за управление рисками корпоративного, МСБ и розничного бизнеса.

Ирина Кремлева имеет пятнадцатилетний опыт работы в банковском риск-менеджменте. До прихода в «Открытие» она занимала пост заместителя председателя правления «Россельхозбанка», где руководила блоком рисков и отвечала за методологию кредитования, залоговое обеспечение и кредитный бэк-офис. С 2008-ого по 2015 гг. Ирина работала в Сбербанке сначала на позиции заместителя директора управления розничных рисков, затем — замдиректором департамента рисков, позднее — вице-президентом по рискам. До этого занимала пост вице-президента, замдиректора департамента анализа рисков ВТБ24, где также занималась построением системы риск-менеджмента.

Ирина Кремлева окончила факультет вычислительной математики и кибернетики в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова. Имеет степень кандидата физико-математических наук.

Александр Соколов, ранее занимавший пост руководителя блока «Риски», будет отвечать за работу с непрофильными активами на балансе банка «Открытие» и сконцентрируется на управлении Банком непрофильных активов (Банк «ТРАСТ» (ПАО)). На посту президента-председателя правления «ТРАСТа» он осуществляет стратегическое и оперативное руководство банком, а также курирует управление дочерних компаний в периметре БНА, среди которых предприятия-лидеры ведущих отраслей экономики страны.