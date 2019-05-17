RAEX подтвердил Примсоцбанку рейтинг кредитоспособности ruBBB+

Примсоцбанк получил подтверждение рейтинга кредитоспособности от рейтингового агентства «Эксперт РА» на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом. Специалисты агентства отмечают высокую эффективность бизнеса, удовлетворительное качество активов и низкую просроченную задолженность в кредитном портфеле.

Помимо этого, рейтинг кредитоспособности банка обусловлен адекватной позицией по достаточности капитала и прибыльности, приемлемой ликвидной позицией, а также адекватной оценкой корпоративного управления.

— Банк в процессе своей деятельности уделяет большое внимание стабильности, поступательному развитию, минимизации рисков, что находит свое отражение в присваиваемых ему рейтингах достаточно высокого уровня. Мы постоянно совершенствуем свои продукты и бизнес-процессы, своевременно внося необходимые изменения для повышения своей надежности и эффективности, — комментирует оценку агентства заместитель председателя правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Владимир Потапов. — Мы сотрудничаем с «РА-Эксперт» с 2017 года и 3 год подряд заслуживаем высокую оценку аналитиков агентства.

Следует отметить, что помимо общей оценки кредитоспособности РА Эксперт публикует рэнкинги по отдельным направлениям деятельности банковского сектора, где Примсоцбанк традиционно занимает высокие позиции. Так, по итогам 2018 года банк занял 9 и 21 места по объёму кредитования малого бизнеса и ипотечного кредитования соответственно.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В рейтинге крупнейших банков России, по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 83 место по ключевым показателям деятельности. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 63 точки присутствия в 32 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской областях, Москве и Санкт-Петербурге.