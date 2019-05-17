Примсоцбанк проведёт бесплатный семинар для участников ВЭД в Иркутске

Примсоцбанк приглашает участников ВЭД на семинар «Взаимодействие таможенных, налоговых органов с банком в сфере валютного контроля. Требования законодательства к условиям контрактов ВЭД», который состоится 7 июня 2019 года. Участие бесплатное, необходима регистрация.

На семинаре будет рассмотрен процесс обмена сведениями между банком, таможенными и налоговыми органами в рамках валютного контроля, перечень и содержание документов, предоставляемых в банк для расчётов по контрактам ВЭД. Кроме того, специалисты Банка дадут рекомендации по созданию внутренней системы валютного контроля для компаний-участников ВЭД.

— В этом году Банку исполнилось 25 лет, из них 24 года банк занимается обслуживанием внешнеэкономической деятельности, обладает огромным опытом и знает все нюансы работы в этой сфере. И мы готовы поделиться с предпринимателями бесценным опытом, — рассказала Татьяна Нефедьева, начальник сектора валютного контроля ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в Иркутске и главный спикер мероприятия. — Помимо анонсированной тематики, специалисты Банка с удовольствием ответят и на другие вопросы, связанные с обслуживанием участников ВЭД.

В пресс-службе Банка также сообщили, что бизнес-семинары по внешнеторговой деятельности регулярно проводятся в течении более 10 лет, за это время их участниками стали представители более чем 3000 компаний. Посетители постоянно отмечают актуальность тем семинаров и удачный формат подачи информации.

Семинар пройдёт 7 июня 2019 года, в 14:00 по адресу: г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 156, гостиничный комплекс «Байкал - Северное море», конференц-зал, 8 этаж. Участие в мероприятии бесплатное, для регистрации необходимо оставить заявку по телефонам 8(3952)500-355 (вн. 137), 8-950-111-92-16 или на сайте банка.