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Банк «Открытие» в Иркутске предлагает промо ставку 9,7% по ипотеке

17 мая 2019

Банк «Открытие запустил промо ставку 9,7% на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынках недвижимости. Промо ставка действует для программ «Квартира и «Новостройка».

Условия промо ставки действуют при подаче заявки онлайн на сайте банка «Открытие», сумме кредита от 4 млн рублей и при условии выхода на сделку в течение месяца после одобрения. Срок кредита до 30 лет, первоначальный взнос от 20%.

С более подробной информацией об условиях промо ставки можно ознакомиться здесь.

«Снижение ставки позволяет большему количеству потенциальных заемщиков принять решение об ипотечном кредите и тем самым решить квартирный вопрос  для себя и своей семьи. Благодаря этому запускается целая рыночная цепочка – растет спрос на кредиты, следом мы видим рост на объекты недвижимости и оживление на строительном рынке», - отмечает управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев.

Банк «Открытие» — надежный, системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В 2019 году АКРА повысило кредитный рейтинг банка «Открытие» до уровня А+, прогноз «Стабильный». Агентство «Эксперт РА» присвоило банку «Открытие» рейтинг ruAА- со стабильным прогнозом. Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.


/ СИА /
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