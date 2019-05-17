Вьетнамское телевидение снимает фильм про Иркутскую область

16-17 мая Иркутскую область посетили представители телекомпании «Центральное телевидение Вьетнама». Съемочная группа ведет подготовку документального фильма о регионах России (Новосибирск, Барнаул, Иркутск), а также фильма о предстоящем 75-летии победы СССР в Великой Отечественной войне. Фильм об Иркутской области будет посвящен научно-образовательному, инновационному и инвестиционному потенциалу региона. Фото: irkobl.ru

Как сообщает пресс-служба регправительства, презентация Иркутской области в провинции Куангнинь во Вьетнаме состоялась в ноябре 2017 года. В 2018 году был заключен меморандум о намерениях установления отношений между правительством области и Народным комитетом провинции Куангнинь. Это один из ярких примеров важности проведения презентаций и бизнес-миссий Иркутской области, когда на высшем уровне достигается взаимопонимание по многим проблемам, в том числе связанным с расширением участия бизнеса в социально-экономическом развитии территорий.В первый день репортеры посетили главное деловое мероприятие региона – Байкал Бизнес Форум, в рамках которого провели интервью с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко. Он рассказал об экономическом и инвестиционном потенциале Приангарья. Визит состоялся при поддержке Общества российско-вьетнамской дружбы, министерства экономического развития Иркутской области, регионального отделения Российского экспортного центра.