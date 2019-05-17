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Аренда квартир в Иркутской области подорожала на 9% за год

17 мая 2019

Дорожающая недвижимость стимулирует рост интереса россиян к рынку долгосрочной аренды. Спрос в стране в I квартале 2019 года вырос на 3%, а предложение — на 8% в сравнении с I кварталом 2018 года. В Иркутской области за этот период средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры стала выше на 9,3% и достигла 11 150 рублей в месяц, что опережает всероссийский рост цен: на 4% до 15 840 рублей. В апреле ценник в области составил 11 130 рублей, что на 9,2% больше, чем годом ранее.

В целом по России средняя стоимость возросла на 4% и достигла 15 840 рублей. В апреле она составила 15 710 рублей (на 3% больше, чем годом ранее).

Рейтинг субъектов по доступности аренды 1-к квартиры, цены в рублях

 

Регион

Средняя цена в I квартале 2019 г.

Динамика за год

1

Алтайский край

8 150

3,3%

2

Волгоградская область

8 290

1,2%

3

Воронежская область

8 300

4,4%

4

Челябинская область

8 550

3,3%

5

Башкортостан

8 770

9,1%

6

Самарская область

9 230

2,9%

7

Белгородская область

9 290

5,2%

8

Пермский край

9 400

4,7%

9

Ставропольский край

9 440

2,5%

10

Татарстан

9 460

4,5%

11

Кемеровская область

9 630

12,6%

12

Нижегородская область

10 310

8,2%

13

Владимирская область

10 390

8,8%

14

Ростовская область

10 420

3,8%

15

Иркутская область

11 150

9,3%

16

Красноярский край

11 240

7,7%

17

Свердловская область

11 270

9,8%

18

Краснодарский край

12 900

4,4%

19

Калининградская область

13 990

3,6%

20

Тюменская область

14 910

-13,8%

21

Крым

16 650

-0,3%

22

Ленинградская область

16 680

15,8%

23

Московская область

19 830

2,4%
 

В целом по России интерес к долгосрочной аренде продолжает расти, и наибольшим спросом пользуются доступные варианты аренды, в общей структуре спроса их доля увеличилась на 3 процентных пункта: по итогам I квартала 2019 года на однокомнатные квартиры пришлось 61,8% спроса, на втором месте двухкомнатные квартиры (31%), у трехкомнатных — 6,7%, на квартиры с четырьмя комнатами и более приходится лишь 0,5%. В апреле показатели были аналогичными.

Предложение однокомнатных квартир не успевает за спросом — их 52,4% от общего объема доступных объектов на рынке (увеличение на 1 процентный пункт в сравнении с I кварталом 2018 года). На двухкомнатные пришлось 34,6%, на трехкомнатные — 11,5%, на четырехкомнатные и более — 1,4%.

«Интерес к недорогим вариантам аренды в целом по стране продолжает расти на фоне роста стоимости жилья. Арендодатели в свою очередь, видя растущий спрос, также стремятся увеличить ставки. Наиболее ярко этот тренд заметен в Москве, где традиционно уровень доходов выше, чем в целом по стране. Эта динамика в целом отражает мировой тренд на рост популярности арендованного жилья», - отмечает управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.


/ СИА /
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