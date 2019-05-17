Аренда квартир в Иркутской области подорожала на 9% за год

Дорожающая недвижимость стимулирует рост интереса россиян к рынку долгосрочной аренды. Спрос в стране в I квартале 2019 года вырос на 3%, а предложение — на 8% в сравнении с I кварталом 2018 года. В Иркутской области за этот период средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры стала выше на 9,3% и достигла 11 150 рублей в месяц, что опережает всероссийский рост цен: на 4% до 15 840 рублей. В апреле ценник в области составил 11 130 рублей, что на 9,2% больше, чем годом ранее.

В целом по России средняя стоимость возросла на 4% и достигла 15 840 рублей. В апреле она составила 15 710 рублей (на 3% больше, чем годом ранее).

Рейтинг субъектов по доступности аренды 1-к квартиры, цены в рублях

Регион Средняя цена в I квартале 2019 г. Динамика за год 1 Алтайский край 8 150 3,3% 2 Волгоградская область 8 290 1,2% 3 Воронежская область 8 300 4,4% 4 Челябинская область 8 550 3,3% 5 Башкортостан 8 770 9,1% 6 Самарская область 9 230 2,9% 7 Белгородская область 9 290 5,2% 8 Пермский край 9 400 4,7% 9 Ставропольский край 9 440 2,5% 10 Татарстан 9 460 4,5% 11 Кемеровская область 9 630 12,6% 12 Нижегородская область 10 310 8,2% 13 Владимирская область 10 390 8,8% 14 Ростовская область 10 420 3,8% 15 Иркутская область 11 150 9,3% 16 Красноярский край 11 240 7,7% 17 Свердловская область 11 270 9,8% 18 Краснодарский край 12 900 4,4% 19 Калининградская область 13 990 3,6% 20 Тюменская область 14 910 -13,8% 21 Крым 16 650 -0,3% 22 Ленинградская область 16 680 15,8% 23 Московская область 19 830 2,4%

В целом по России интерес к долгосрочной аренде продолжает расти, и наибольшим спросом пользуются доступные варианты аренды, в общей структуре спроса их доля увеличилась на 3 процентных пункта: по итогам I квартала 2019 года на однокомнатные квартиры пришлось 61,8% спроса, на втором месте двухкомнатные квартиры (31%), у трехкомнатных — 6,7%, на квартиры с четырьмя комнатами и более приходится лишь 0,5%. В апреле показатели были аналогичными.

Предложение однокомнатных квартир не успевает за спросом — их 52,4% от общего объема доступных объектов на рынке (увеличение на 1 процентный пункт в сравнении с I кварталом 2018 года). На двухкомнатные пришлось 34,6%, на трехкомнатные — 11,5%, на четырехкомнатные и более — 1,4%.

«Интерес к недорогим вариантам аренды в целом по стране продолжает расти на фоне роста стоимости жилья. Арендодатели в свою очередь, видя растущий спрос, также стремятся увеличить ставки. Наиболее ярко этот тренд заметен в Москве, где традиционно уровень доходов выше, чем в целом по стране. Эта динамика в целом отражает мировой тренд на рост популярности арендованного жилья», - отмечает управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.