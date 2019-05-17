Аренда квартир в Иркутской области подорожала на 9% за год

Дорожающая недвижимость стимулирует рост интереса россиян к рынку долгосрочной аренды. Спрос в стране в I квартале 2019 года вырос на 3%, а предложение — на 8% в сравнении с I кварталом 2018 года. В Иркутской области за этот период средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры стала выше на 9,3% и достигла 11 150 рублей в месяц, что опережает всероссийский рост цен: на 4% до 15 840 рублей. В апреле ценник в области составил 11 130 рублей, что на 9,2% больше, чем годом ранее.
В целом по России средняя стоимость возросла на 4% и достигла 15 840 рублей. В апреле она составила 15 710 рублей (на 3% больше, чем годом ранее).
Рейтинг субъектов по доступности аренды 1-к квартиры, цены в рублях
|
Регион
|
Средняя цена в I квартале 2019 г.
|
Динамика за год
|
1
|
Алтайский край
|
8 150
|
3,3%
|
2
|
Волгоградская область
|
8 290
|
1,2%
|
3
|
Воронежская область
|
8 300
|
4,4%
|
4
|
Челябинская область
|
8 550
|
3,3%
|
5
|
Башкортостан
|
8 770
|
9,1%
|
6
|
Самарская область
|
9 230
|
2,9%
|
7
|
Белгородская область
|
9 290
|
5,2%
|
8
|
Пермский край
|
9 400
|
4,7%
|
9
|
Ставропольский край
|
9 440
|
2,5%
|
10
|
Татарстан
|
9 460
|
4,5%
|
11
|
Кемеровская область
|
9 630
|
12,6%
|
12
|
Нижегородская область
|
10 310
|
8,2%
|
13
|
Владимирская область
|
10 390
|
8,8%
|
14
|
Ростовская область
|
10 420
|
3,8%
|
15
|
Иркутская область
|
11 150
|
9,3%
|
16
|
Красноярский край
|
11 240
|
7,7%
|
17
|
Свердловская область
|
11 270
|
9,8%
|
18
|
Краснодарский край
|
12 900
|
4,4%
|
19
|
Калининградская область
|
13 990
|
3,6%
|
20
|
Тюменская область
|
14 910
|
-13,8%
|
21
|
Крым
|
16 650
|
-0,3%
|
22
|
Ленинградская область
|
16 680
|
15,8%
|
23
|
Московская область
|
19 830
|
2,4%
В целом по России интерес к долгосрочной аренде продолжает расти, и наибольшим спросом пользуются доступные варианты аренды, в общей структуре спроса их доля увеличилась на 3 процентных пункта: по итогам I квартала 2019 года на однокомнатные квартиры пришлось 61,8% спроса, на втором месте двухкомнатные квартиры (31%), у трехкомнатных — 6,7%, на квартиры с четырьмя комнатами и более приходится лишь 0,5%. В апреле показатели были аналогичными.
Предложение однокомнатных квартир не успевает за спросом — их 52,4% от общего объема доступных объектов на рынке (увеличение на 1 процентный пункт в сравнении с I кварталом 2018 года). На двухкомнатные пришлось 34,6%, на трехкомнатные — 11,5%, на четырехкомнатные и более — 1,4%.
«Интерес к недорогим вариантам аренды в целом по стране продолжает расти на фоне роста стоимости жилья. Арендодатели в свою очередь, видя растущий спрос, также стремятся увеличить ставки. Наиболее ярко этот тренд заметен в Москве, где традиционно уровень доходов выше, чем в целом по стране. Эта динамика в целом отражает мировой тренд на рост популярности арендованного жилья», - отмечает управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.