Новости

Стала известна программа SBERTALKS 4.0

21 мая 2019

23 мая 2019 года Сбербанк уже в четвёртый раз организует SBERTALKS – уже полюбившийся формат бизнес-мероприятия с удобной блочной программой. Собственники и руководители компаний малого и среднего бизнеса, при необходимости, смогут выбрать интересный для себя блок, посетить ярмарку бизнеса, получить бизнес-консультацию и послушать бизнес-истории от коллег-предпринимателей.

[photo 46994]

Темы SBERTALKS 4.0 – инвестиционный потенциал Иркутской области, господдержка бизнеса и современные тренды в экономике.

В рамках новой программы SBERTALKS пройдёт панельная дискуссия на тему инвестиционного потенциала Иркутской области, в которой примут участие Волощенко Наталья (директор управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка ПАО Сбербанк), Сорокина Татьяна (начальник управления планирования комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска), Окладникова Диляра (директор Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд»), Куликова Мария (руководитель Обособленного Подразделения в г. Иркутске АО «Российский экспортный центр»), Шевченко Яна (генеральный директор, АНО «Агентство инвестиционного развития Иркутской области») и Давыдова Наталья (директор, Фонд  «ЦПП Иркутской области»).

Историю успеха федеральной сети коттеджных поселков «Хрустальный» расскажет Олег Барышников и Кристина Яковенко – руководители компании. Лайфхаками, как снизить налоги, поделится эксперт по оптимизации налогообложения Артём Лыткин, а от московского эксперта Дмитрий Сидорин, слушатели SBERTALKS  узнают, как привлекать миллионы долларов и формировать международный имидж.

Также гостей ждут: 

  • Воркшоп на тему «Как сообща раскачать бизнес в Иркутском регионе»;
  • Бесплатные консультации для бизнеса (привлечение инвестиций, работа с фондами, подготовка проекта к краудфандинговым платформам, финансовые, маркетинговые, кадровые вопросы и другие сферы);
  • Ярмарка бизнеса;
  • Мастер-классы (построение бизнес-моделей, настольная игра «StartUpыш», запуск краудфандинга для проекта).

SBERTALKS 4.0 пройдет 23 мая 2019 года в главном административном здании Сбербанка по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10, актовый зал. Участие бесплатное, предварительная регистрация по ссылке.

Программа бизнес-мероприятия SBERTALKS, 23 мая 2019

8:30 – 10:00

Регистрация гостей. Приветственный кофе-брейк.

10:00 – 10:10

Официальное открытие бизнес-мероприятия

  • Лобова Оксана,

Заместитель Председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк

10:10 – 10:40

«Как превратить упорство и энтузиазм в процветание»

  • Лобова Оксана,

Заместитель Председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк

  • Волощенко Наталья,

Директор управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка ПАО Сбербанк

10:40 – 12:10

Воркшоп на тему «Как сообща раскачать бизнес в нашем регионе»

12:10 – 12:30

Кофе-брейк

12:30 – 13:00

Тренды и лайфхаки от иркутских бизнесменов

«Как снизить налоги» — Артём Лыткин, «Новая Эра Иркутск»

13:00 – 14:20

Панельная дискуссия с представителями госорганов на тему инвестиционного потенциала Иркутской области

  • Волощенко Наталья,

Директор управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка ПАО Сбербанк

  • Сорокина Татьяна,

 Начальник управления планирования комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска.

  • Окладникова Диляра,

директор Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд»

  • Куликова Мария,

руководитель Обособленного Подразделения в г. Иркутске

АО «Российский экспортный центр»

  • Шевченко Яна,

генеральный директор, АНО «Агентство инвестиционного развития Иркутской области»

  • Давыдова Наталья,

директор, Фонд  «ЦПП Иркутской области»

14:20 – 15:20

Перерыв на обед

15:20 – 16:00

История успеха

  • Олег Барышников,

генеральный директор ООО «Хрустальный»

  • Кристина Яковенко, 

коммерческий директор ООО «Хрустальный»

16:00 – 17:20

«Как привлекать миллионы долларов и формировать международный имидж»

Дмитрий Сидорин (Москва)

17:20 – 17:30

Официальное закрытие. Подведение итогов

 

Как в декабре 2018 года прошёл предыдущий SBERTALKS:


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Sbertalks 4.0. 23 мая 2019 года, Иркутск":
Все материалы сюжета (5)


Реклама на сайте

Sbertalks 4.0. 23 мая 2019 года, Иркутск
Стала известна программа SBERTALKS 4.0
23 мая в Иркутске пройдет SBERTALKS для опытных и начинающих бизнесменов
«Нефть, золото, рубль – ничто, по сравнению с капитализацией личности». Дмитрий Сидорин о том, почему стоит пойти на SBERTALKS
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании