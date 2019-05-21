Стала известна программа SBERTALKS 4.0

23 мая 2019 года Сбербанк уже в четвёртый раз организует SBERTALKS – уже полюбившийся формат бизнес-мероприятия с удобной блочной программой. Собственники и руководители компаний малого и среднего бизнеса, при необходимости, смогут выбрать интересный для себя блок, посетить ярмарку бизнеса, получить бизнес-консультацию и послушать бизнес-истории от коллег-предпринимателей.

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Темы SBERTALKS 4.0 – инвестиционный потенциал Иркутской области, господдержка бизнеса и современные тренды в экономике.

В рамках новой программы SBERTALKS пройдёт панельная дискуссия на тему инвестиционного потенциала Иркутской области, в которой примут участие Волощенко Наталья (директор управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка ПАО Сбербанк), Сорокина Татьяна (начальник управления планирования комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска), Окладникова Диляра (директор Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд»), Куликова Мария (руководитель Обособленного Подразделения в г. Иркутске АО «Российский экспортный центр»), Шевченко Яна (генеральный директор, АНО «Агентство инвестиционного развития Иркутской области») и Давыдова Наталья (директор, Фонд «ЦПП Иркутской области»).

Историю успеха федеральной сети коттеджных поселков «Хрустальный» расскажет Олег Барышников и Кристина Яковенко – руководители компании. Лайфхаками, как снизить налоги, поделится эксперт по оптимизации налогообложения Артём Лыткин, а от московского эксперта Дмитрий Сидорин, слушатели SBERTALKS узнают, как привлекать миллионы долларов и формировать международный имидж.

Также гостей ждут:

Воркшоп на тему «Как сообща раскачать бизнес в Иркутском регионе»;

Бесплатные консультации для бизнеса (привлечение инвестиций, работа с фондами, подготовка проекта к краудфандинговым платформам, финансовые, маркетинговые, кадровые вопросы и другие сферы);

Ярмарка бизнеса;

Мастер-классы (построение бизнес-моделей, настольная игра «StartUpыш», запуск краудфандинга для проекта).

SBERTALKS 4.0 пройдет 23 мая 2019 года в главном административном здании Сбербанка по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10, актовый зал. Участие бесплатное, предварительная регистрация по ссылке.

Программа бизнес-мероприятия SBERTALKS, 23 мая 2019

8:30 – 10:00 Регистрация гостей. Приветственный кофе-брейк. 10:00 – 10:10 Официальное открытие бизнес-мероприятия Лобова Оксана, Заместитель Председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк 10:10 – 10:40 «Как превратить упорство и энтузиазм в процветание» Лобова Оксана, Заместитель Председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк Волощенко Наталья, Директор управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка ПАО Сбербанк 10:40 – 12:10 Воркшоп на тему «Как сообща раскачать бизнес в нашем регионе» 12:10 – 12:30 Кофе-брейк 12:30 – 13:00 Тренды и лайфхаки от иркутских бизнесменов «Как снизить налоги» — Артём Лыткин, «Новая Эра Иркутск» 13:00 – 14:20 Панельная дискуссия с представителями госорганов на тему инвестиционного потенциала Иркутской области Волощенко Наталья, Директор управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка ПАО Сбербанк Сорокина Татьяна, Начальник управления планирования комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска. Окладникова Диляра, директор Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд» Куликова Мария, руководитель Обособленного Подразделения в г. Иркутске АО «Российский экспортный центр» Шевченко Яна, генеральный директор, АНО «Агентство инвестиционного развития Иркутской области» Давыдова Наталья, директор, Фонд «ЦПП Иркутской области» 14:20 – 15:20 Перерыв на обед 15:20 – 16:00 История успеха Олег Барышников, генеральный директор ООО «Хрустальный» Кристина Яковенко, коммерческий директор ООО «Хрустальный» 16:00 – 17:20 «Как привлекать миллионы долларов и формировать международный имидж» Дмитрий Сидорин (Москва) 17:20 – 17:30 Официальное закрытие. Подведение итогов

Как в декабре 2018 года прошёл предыдущий SBERTALKS:

