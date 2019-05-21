Стала известна программа SBERTALKS 4.0

23 мая 2019 года Сбербанк уже в четвёртый раз организует SBERTALKS – уже полюбившийся формат бизнес-мероприятия с удобной блочной программой. Собственники и руководители компаний малого и среднего бизнеса, при необходимости, смогут выбрать интересный для себя блок, посетить ярмарку бизнеса, получить бизнес-консультацию и послушать бизнес-истории от коллег-предпринимателей.
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Темы SBERTALKS 4.0 – инвестиционный потенциал Иркутской области, господдержка бизнеса и современные тренды в экономике.
В рамках новой программы SBERTALKS пройдёт панельная дискуссия на тему инвестиционного потенциала Иркутской области, в которой примут участие Волощенко Наталья (директор управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка ПАО Сбербанк), Сорокина Татьяна (начальник управления планирования комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска), Окладникова Диляра (директор Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд»), Куликова Мария (руководитель Обособленного Подразделения в г. Иркутске АО «Российский экспортный центр»), Шевченко Яна (генеральный директор, АНО «Агентство инвестиционного развития Иркутской области») и Давыдова Наталья (директор, Фонд «ЦПП Иркутской области»).
Историю успеха федеральной сети коттеджных поселков «Хрустальный» расскажет Олег Барышников и Кристина Яковенко – руководители компании. Лайфхаками, как снизить налоги, поделится эксперт по оптимизации налогообложения Артём Лыткин, а от московского эксперта Дмитрий Сидорин, слушатели SBERTALKS узнают, как привлекать миллионы долларов и формировать международный имидж.
Также гостей ждут:
- Воркшоп на тему «Как сообща раскачать бизнес в Иркутском регионе»;
- Бесплатные консультации для бизнеса (привлечение инвестиций, работа с фондами, подготовка проекта к краудфандинговым платформам, финансовые, маркетинговые, кадровые вопросы и другие сферы);
- Ярмарка бизнеса;
- Мастер-классы (построение бизнес-моделей, настольная игра «StartUpыш», запуск краудфандинга для проекта).
SBERTALKS 4.0 пройдет 23 мая 2019 года в главном административном здании Сбербанка по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10, актовый зал. Участие бесплатное, предварительная регистрация по ссылке.
Программа бизнес-мероприятия SBERTALKS, 23 мая 2019
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8:30 – 10:00
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Регистрация гостей. Приветственный кофе-брейк.
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10:00 – 10:10
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Официальное открытие бизнес-мероприятия
Заместитель Председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк
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10:10 – 10:40
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«Как превратить упорство и энтузиазм в процветание»
Заместитель Председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк
Директор управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка ПАО Сбербанк
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10:40 – 12:10
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Воркшоп на тему «Как сообща раскачать бизнес в нашем регионе»
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12:10 – 12:30
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Кофе-брейк
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12:30 – 13:00
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Тренды и лайфхаки от иркутских бизнесменов
«Как снизить налоги» — Артём Лыткин, «Новая Эра Иркутск»
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13:00 – 14:20
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Панельная дискуссия с представителями госорганов на тему инвестиционного потенциала Иркутской области
Директор управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка ПАО Сбербанк
Начальник управления планирования комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска.
директор Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд»
руководитель Обособленного Подразделения в г. Иркутске
АО «Российский экспортный центр»
генеральный директор, АНО «Агентство инвестиционного развития Иркутской области»
директор, Фонд «ЦПП Иркутской области»
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14:20 – 15:20
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Перерыв на обед
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15:20 – 16:00
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История успеха
генеральный директор ООО «Хрустальный»
коммерческий директор ООО «Хрустальный»
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16:00 – 17:20
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«Как привлекать миллионы долларов и формировать международный имидж»
Дмитрий Сидорин (Москва)
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17:20 – 17:30
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Официальное закрытие. Подведение итогов
Как в декабре 2018 года прошёл предыдущий SBERTALKS: