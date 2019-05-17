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Экспедиции, экология, творчество: 18 мая в арт-заводе «Доренберг» пройдёт детская образовательная программа

17 мая 2019

Экологическая образовательная программа для взрослых и детей начинает работу 18 мая в рамках выставки фестиваля фотографий дикой природы «Первозданная Россия». В течение двух дней впройдут лекции, мастер-классы, будут работать дискуссионные площадки.

<p>Фото предоставлено пресс-службой ИНК</p>

Фото предоставлено пресс-службой ИНК

Выставка фотофестиваля «Первозданная Россия» проходит в Иркутске с 11 по 29 мая на территории арт-завода «Доренберг» при поддержке ИНК. По информации пресс-службы компании, посетители смогут узнать об использовании фотоловушек на территории заповедного Прибайкалья, посетить мастер-класс по фотосъемке диких животных, послушать рассказ иркутского полярника о его участии в антарктической экспедиции (в апрельском выпуске Газета Дела уже рассказывала историю Владислава Лачкарева).

Сотрудники центра немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольта поделятся, что они вкладывают в понятие экомышление и проведут тематическую игру для детей. Детям предложат самостоятельно изготовить штампы, открытки и блокноты, а также игрушечных пчелок из лент. 

Все мероприятия образовательной программы, как и посещение самой выставки, бесплатные.

Подробнее о программе по ссылке: https://vk.com/pervozdannayarussiairk


<p>Фото предоставлено пресс-службой ИНК</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой ИНК</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой ИНК</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой ИНК</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой ИНК</p>
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