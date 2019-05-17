Связь-Банк снизил ставку по ипотеке на покупку жилья в новостройках до 9,75%

Связь-Банк (группа ВЭБ) снизил минимальную ставку по ипотечной программе Новостройка» до 9,75% годовых в рублях.

Первоначальный взнос для получения кредита составляет 15% от суммы сделки.

Владельцы зарплатных карт Связь-Банка могут оформить кредит на срок до 30 лет по ставке 9,75% на приобретение квартиры, таунхауса с земельным участком, апартаментов или лофта. Для остальных клиентов ставка составит 10,25%.

Банком уже аккредитованы более 2 000 застройщиков, предлагающих жилье различного уровня комфортности и расположения в 8 000 строительных проектах. Список объектов постоянно пополняется.

ПАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Банк работает в 53 регионах РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов. Главным акционером Связь-Банка является Государственная корпорация ВЭБ.РФ.