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Развитие и поддержка малого бизнеса — один из приоритетов Сбербанка

17 мая 2019

16-17 мая в Иркутске прошли мероприятия Байкал Бизнес Форума. Представители власти, финансовых структур и бизнес — сообществ сверили   планы развития, объемы инвестиций и результативность работы в секторе экономики Иркутской области.

На восьми площадках форума, в течение двух дней, эксперты Байкальского банка провели консультирование предпринимателей региона  по всем вопросам актуального взаимодействия, рассказали о современных банковских сервисах.

В 2018 году по заявкам бизнеса Приангарья Байкальским банком ПАО Сбербанк  в виде кредитов  было выдано  5,8 млрд. рублей, 2 млрд. рублей из них это займы малого и микробизнеса. Основной акцент был сделан на работе с недропользователями, предприятиями лесной промышленности, сельского хозяйства, строительными организациями, шла работа в новом направлении банковских услуг по финансированию застройщиков и защите дольщиков с применением эскроу-счетов. Как прозвучало  на форуме, в 2019 году  банк планирует продолжить работу в этих направлениях, дополнительно будет сделан акцент  на финансовых инструментах, направленных на развитие предприятий и производств региона.

«Мы  внимательно следим за курсом экономики Иркутской области. Во многих  бизнec-пpoeктах банк сегодня выступает инициатором и партнером. Нам крайне важно быть с предпринимателями области в одном тренде, сотрудничать в общем инвестиционном поле. Для этого необходим активный диалог и должно быть понимание, где именно Сбербанк может своевременно предложить рабочие и полезные сервисы», рассказал Председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин.

Одной из самых оживленных секций форума стала площадка «Финансовая поддержка малого бизнеса». Предприниматели и эксперты на конкретных примерах разобрали алгоритм  получении займов, кейсы залоговых требований финансовых организаций. Прозвучали и реальные истории успешных и неуспешных сделок. Так, предприниматель Оксана Поздникова (ИП Кравчук, г. Иркутск) поделилась личным  отрицательным  опытом сотрудничества с одним из  фондов микрокредитования и, напротив, положительной историей взаимодействия со Сбербанком: «Мне срочно нужно было купить в Москве оборудование для кондитерской, но нужный кредит  фонд микрозаймов не выдал, начались проволочки, мне предложили сниженную сумму. Тогда я обратилась в Сбербанк и его специалисты показали пример профессионализма работы с малым бизнесом, мою проблему решили очень оперативно».

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О том, как конкретно банк работает с запросами предпринимательства региона, подробно рассказала спикер площадки Елена Мальковская, начальник Управления продаж малому бизнесу Иркутского отделения № 8586 Байкальского банка ПАО Сбербанк. Особенно оживленный интерес у представителей бизнеса вызвала информация о рефинансировании кредитов: «У клиентов Сбербанка есть возможность  по рефинансированию займов, периодически мы проводим и  акции по снижению ставок. Это всегда  актуально для малого бизнеса. Предпринимателям крайне важно и наличие онлайн-сервисов, которые позволяют дистанционно решать актуальные вопросы. Мы активно работаем со всеми муниципалитетами, в том числе с моногородами. Для бизнеса этих территорий  разработаны специальные  предложения».

В мероприятиях Байкал Бизнес Форума приняли участие около 1500 человек.


/ СИА /
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#bbf2019 . Байкал Бизнес Форум, Иркутск, 16-17 мая 2019 года
Развитие и поддержка малого бизнеса — один из приоритетов Сбербанка
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