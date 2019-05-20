Градостроительный совет: Развитие инфраструктуры обеспечит социальные стандарты жизни в Иркутском районе

Строительство новых комплексно обеспеченных необходимой инфраструктурой микрорайонов на территории Иркутского районного муниципального образования было обсуждено на заседании Градостроительного совета Иркутской области.

Одним из главных – фундаментальных – вопросов стало рассмотрение концепции водоснабжения и водоотведения. О проблемах, существующих в этой сфере, и этапах их решения доложил первый заместитель мэра Иркутского районного МО Игорь Жук.

По его словам, за последние пять лет число жителей Иркутского района увеличилось на 28,8% – в среднем прирост составляет 6% в год. К 2030 году население района может увеличиться до 395 тыс. человек (в настоящее время в Иркутском районе проживает 132,7 тыс. человек). С 2014 по 2018 годы здесь введено 1,3 млн кв. м жилья, до 2030 г. планируется ввести более 3 млн кв. м жилья. Массовое строительство жилого фонда планируется в Дзержинском, Мамонском, Ушаковском, Уриковском, Хомутовском и Оёкском муниципальных образованиях. Реализация таких планов возможна только при развитой коммунальной инфраструктуре.

– Строительство водопроводных и канализационных сетей позволит снизить негативное воздействие на экологическую обстановку Байкальской природной территории и Иркутского района, обеспечить жителей чистой питьевой водой, – сказал председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.

Он также отметил, что уже на первом этапе реализации планов необходимо решать вопросы строительства нового иркутского водозабора в поселке Листвянка, а вместе с тем обязательно использовать добавленную мощность правобережных КОС Иркутска, которые в настоящее время проходят модернизацию.

Главный инженер проекта, представитель ООО «Энергострой» (г. Москва) Алексей Полканов, рассказал, что первый этап работ включает водоснабжение объектов микрорайона Светлый, поселков Солнечный, Новая Разводная, Молодежный, Новолисиха, Еловый, Патроны, расположенных по Байкальскому тракту. Второй этап – подключение поселков Дзержинск и Пивовариха. Третий – водоснабжение объектов по Якутскому тракту для населенных пунктов Уриковского, Карлукского и Хомутовского МО. В районе поселка Малая Топка предусмотрено строительство главной водонапорной станции. Четвертым этапом предусматривается подключение поселков Грановщина, села Урик, деревни Усть-Куда. Водоснабжение объектов пятого этапа – подключение Мамонского и Максимовского МО. Шестой этап – водоснабжение населенных пунктов по Плишкинскому тракту.Для комплексного освоения земельных участков в рамках госпрограммы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 – 2024 годы предлагается выделить 100 млн рублей из областного бюджета на первый этап проектирования инженерных сетей к вышеуказанным земельным участкам. Строительство объектов водоснабжения и водоотведения планируется осуществить в рамках федеральных целевых программ «Чистая вода» и «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории» до 2025 года, инвестиционных вложений.

– Уже сейчас район испытывает проблемы, связанные с развитием муниципальных образований и ростом спроса на социальную инфраструктуру. Главная проблема, которая будет решена, это обеспечение жителей чистой питьевой водой и сохранение их здоровья, – отметил по итогам заседания градостроительного совета мэр Иркутского района Леонид Фролов.

По информации пресс-службы правительства региона, выполнение всего комплекса работ по водоснабжению и водоотведению позволит провести централизованный отвод сточных вод от поселений, в том числе Байкальского тракта, обеспечить питьевой водой муниципальные образования Иркутского района, где проблема водоснабжения на данный момент стоит особенно остро.