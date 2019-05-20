За минувшие выходные в Приангарье ликвидировано 17 лесных пожаров

За минувшие выходные дни, 17 и 18 мая, в лесном фонде Иркутской области ликвидировано 17 пожаров на общей площади 642,6 га, в том числе 452,1 га, покрытых лесом. Три очага потушено в Тайшетском районе, по два – в Иркутском и Чунском районах, по одному – в Усольском, Слюдянском, Аларском, Братском, Куйтунском, Тулунском, Баяндаевском, Боханском, Зиминском и Ольхонском районах. Фото: irkobl.ru

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, в локализованном состоянии на утро 20 мая перешло восемь пожаров. Их общая площадь составляет 2320 га, из которых 2240 га, покрытых лесом. Четыре таких очага находятся в Тайшетском районе, два – в Иркутском, по одному в Братском и Куйтунском районах. Действующими оставалось шесть природных пожаров на общей площади 52,5 га: по одному в Усольском, Баяндаевском, Жигаловском, Киренском, Тайшетском и Шелеховском районах. В борьбе со всеми природными пожарами 19 мая было задействовано 72 пожарных-десантника, 279 сотрудников лесной охраны, 79 мобилизованных граждан, 133 единицы наземной техники. Авиапатрулирование осуществляли три самолета Ан-2 и три легкомоторных самолета. Общий налет авиатехники составил 22 часа 15 минут.

По прогнозу ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня местами в северных и в большинстве западных, центральных, южных и верхнеленских районов ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов. Такие же погодные условия прогнозируются на 21 и 22 мая.