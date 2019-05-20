«Храните деньги в сберегательных кассах». Сбербанк приглашает всех желающих 22 мая в корпоративный музей

Музей Байкальского банка ПАО Сбербанк России проводит День открытых дверей в честь Всемирного Дня музеев. 22 мая все желающие смогут окунуться в историю денежного оборота в Сибири, стать участниками обзорной экскурсии по истории сберегательного дела.

Байкальский банк один из немногих, где есть уникальный корпоративный музей. Его экспозиции посвящены истокам зарождения и развития сберегательного дела в России и байкальском регионе. Как создавались первые финансовые кассы, каким был алгоритм хранения и накопления денег раньше, когда появилась первая банковская реклама и популярный слоган «Храните деньги в сберегательных кассах» — это и многое другое расскажет специалист и автор музея Татьяна Томилова.

Экспозиция посвящена разным периодам развития банковского дела и в каждой художественно оформленной зоне музея таятся уникальные факты и экспонаты, их около 1000. Например, кабинет заместителя Управляющего банком и первого директора Иркутской сберегательной кассы Флерова Павла Степановича. В экспозиции воссоздан интерьер служебного помещения, с элементами декора и мебели образца 1865 года. Специально в Москве для иркутского музея истории денег была заказана восковая фигура банковского служащего 19 века.

Музей истории сберегательного дела в Иркутске был открыт 14 февраля 2014 года. Сегодня он один из самых востребованных ценителями истории. Ежегодно посетителями музея становится около 2 тысяч человек — школьники, студенты экономических вузов, взрослые, специалисты банка. Только за «Неделю финансовой грамотности», проведенной Байкальским банком ПАО Сбербанк России в апреле, на обзорных экскурсиях побывало около 200 посетителей.

Музей ведет научно-исследовательскую работу, публикует статьи в сборниках, оказывает консультативную помощь школьникам и студентам при подготовке исследовательских работ и докладов. Здесь созданы мультимедийные презентации по темам, применяются современные информационные технологии.

В День открытых дверей Музей Байкальского банка ПАО Сбербанк России проведет не только экскурсию по своей экспозиции, но и представит посетителям виртуальные экскурсии по темам: «Памятники истории и культуры г. Иркутска (Левобережная Набережная р. Ангары); «Архитектурные памятники г. Иркутска и история Сбербанка».

Адрес музея: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10.

Дата и время: 22 мая 2019г. Начало обзорной экскурсии в 13.00, виртуальных экскурсий - в 10.00., 10.30.