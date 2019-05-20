Чемпионат мира по хоккею: мы ставим на Россию

Россия – северная страна, и традиционно в отличие от футболистов российские хоккеисты претендуют на золото. Однако в турнире 2019 года шансы российских хоккеистов особенно высоки, уверен руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев:

– Четырех первых соперников по групповому турниру сборная России обыграла с общим счетом 23:2. Традиционно параллельно с чемпионатом идет плей-офф Кубка Стэнли, что лишает сборную России ключевых игроков. Однако в текущем году большинство звезд освободились для национальной команды уже после первого раунда.

Лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ Никита Кучеров, лучший снайпер регулярного чемпионата НХЛ Александр Овечкин, номинант на приз лучшему вратарю сезона НХЛ Андрей Василевский, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин – команда звезд.

Ну, а что конкуренты? США, Канада, Швеция. На текущем чемпионате они однозначно уровнем ниже. Однако, в спорте вероятность случайности намного выше, чем на фондовых рынках. Но мы все же рекомендуем поставить свои деньги на Россию.