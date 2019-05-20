Обновление гардероба и обустройство жилья: как провели майские праздники те, кто не отправился в заграничную поездку

Райффайзенбанк проанализировал транзакционную активность клиентов в период майских праздников и выяснил, что самой популярной категорией расходов среди тех, кто предпочел провести длинные выходные дома, стали покупки в супермаркетах, а также магазинах одежды и мебели. Если говорить о лидерах среди продуктовых сетей, то самые большие суммы клиенты банка оставляли в магазинах «О’КЕЙ», «Лента», «Азбука Вкуса», «Дикси» и «Перекресток». Гардероб майские отдыхающие обновляли онлайн: так, большинство покупок было совершено в интернет-магазинах WildBerries и Lamoda. Необходимые для обустройства квартиры или обновления декора предметы приобретались в основном в IKEA.

Кроме того, клиенты банка уделили внимание своим автомобилям и активно оплачивали услуги, связанные с ремонтом и обслуживанием транспортных средств, а также парковкой и покупкой бензина.

Те, кто традиционным выездам на природу предпочел заказать доставку еды домой, пользовались услугами сервисов Яндекс.Еда и Delivery Club. А клиенты банка, которые решались выбраться в ресторан, выбирали японскую кухню, об этом свидетельствует значительный объем трат в «Якитории» и «Тануки». Встречи с друзьями за чашечкой кофе чаще всего происходили в «буше», кофейнях «Старбакс» и сети кулинарных лавок «Братья Караваевы».

Несмотря на то, что авиаперелеты не вошли в топ-5 самых популярных категорий трат в период майских праздников, в среднем клиенты банка тратили самые крупные суммы именно на приобретение билетов. Средняя сумма трат на человека в данной категории составила 22 тысячи рублей. Это говорит о том, что клиенты Райффайзенбанка начинают планировать летние отпуска.