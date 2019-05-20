Проект катка в иркутском микрорайоне Университетский включили в реестр экономически эффективной проектной документации РФ

Проектная документация на строительство объекта «Крытый тренировочный каток с искусственным льдом, расположенный в микрорайоне Университетский в Свердловском районе г. Иркутска», включена в реестр экономически эффективной проектной документации России. Данный реестр составляет Министерство строительства РФ для более эффективного ведения градостроительной политики в регионах.

Практика повторного использования экономически эффективной проектной документации позволяет значительно экономить затраты, сокращать сроки проектирования, строительства и прохождение экспертиз.По информации пресс-службы администрации Иркутска, федеральный реестр включены и другие соцобъекты, возведенные в городе за последние три года. В частности, для реализации на территории страны рекомендованы типовые документы на строительство детских садов, которые возведены и еще строятся на улицах Бурденко, Зимней, Сосновой, в переулке 20-й Советский, а также общеобразовательных школ №19 и в микрорайоне Лесной. Ранее в реестр вошел проект строительства школы в микрорайоне «Эволюция».

– Иркутск хорошо зарекомендовал себя в разработке и реализации проектов строительства социальных объектов, – отметил заммэра Иркутска Александр Ким. – По нашим документам возводятся учреждения не только в Иркутской области, но и за ее пределами. Типовые проекты удобны и экономичны.